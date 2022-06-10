بدء جلسة الاستماع حول نتائج التحقيق المتعلق باقتحام «الكابيتول»

القاهرة - بوابة الوسط

الولايات المتحدة, سياسة, هجوم, كونغرسبدأ نوّاب أميركيّون يُحقّقون في مسؤوليّة الرئيس السابق دونالد ترامب عن الهجوم على مبنى «الكابيتول» في 6 يناير2021، مساء الخميس، تقديم أولى الخلاصات التي توصّلوا إليها، خلال جلسة استماع كانت موضع ترقّب شديد.

ومنذ نحو سنة، استمعت هذه اللجنة البرلمانيّة التي تضمّ تسعة نوّاب، هم سبعة ديموقراطيّين وجمهوريّان، إلى أكثر من ألف شاهد، بينهم اثنان من أبناء الرئيس الجمهوري السابق، لإلقاء الضوء على الوقائع وتحرّكات ترامب وأوساطه قبل وخلال وبعد هذا الحدث الذي هزّ أسس الديموقراطيّة الأميركيّة، وفق وكالة «فرانس برس».