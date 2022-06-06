بوريس جونسون يفلت من تصويت على حجب الثقة داخل حزب «المحافظين»

القاهرة - بوابة الوسط

فاز رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تصويت لحجب الثقة، مساء الإثنين، أجراه نواب في حزبه المحافظ بعد فضيحة «بارتي غيت».

وصوّت 211 نائبًا محافظًا مع بقاء جونسون في منصبه، في مقابل رفض 148 في اقتراع سري، ما يسمح له بالبقاء على رأس الحزب والاحتفاظ بمنصبه رئيسًا للحكومة، وفق «فرانس برس».

ودافع جونسون عن الإنجازات التي حققها خلال ولايته، بما فيها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومحاربة جائحة «كوفيد» ودعم أوكرانيا. وكتب قبل لقاء نواب حزب المحافظين شخصيًا قبل عملية التصويت: «الليلة لدينا فرصة لإنهاء أسابيع من التكهنات الإعلامية ودفع هذا البلد إلى الأمام، الآن، كحزب موحد».