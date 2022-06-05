«الدفاع الأوكرانية»: نحتاج لمساعدة غربية «منتظمة» وليس شحنات أسلحة «ظرفية»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت أوكرانيا، الأحد، إن الحرب مع روسيا دخلت مرحلة طويلة الأمد تحتاج إلى دعم عسكري متواصل من الدول الغربية إلى حين إلحاق الهزيمة بالقوات الروسية.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية غانا ماليار لوسائل إعلام محلية «دخلنا حربًا مطولة وسنحتاج إلى دعم منتظم. على الغرب أن يدرك أن مساعدتنا يجب ألا تكون ظرفية بل ينبغي أن تتواصل حتى انتصارنا»، وفق «فرانس برس».

روسيا تدمر مدرعات أوروبية

وأعلنت روسيا أنها دمرت مدرعات سلمتها دول من أوروبا الشرقية إلى أوكرانيا، في الضربات الجوية التي استهدفت كييف الأحد، وكانت الأولى منذ أسابيع.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشنكوف، إن «صواريخ عالية الدقة وبعيدة المدى أطلقتها القوات الجوية الروسية على ضاحية كييف دمرت دبابات من طراز «تي-72»، قدمتها دول من أوروبا الشرقية ومدرعات أخرى كانت في الحظائر».

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وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن موسكو ستضرب أهدافًا جديدة في حال سلَّم الغرب صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن تسليم الأسلحة إلى كييف يهدف إلى «إطالة النزاع».

ونقلت وكالات إخبارية روسية عن بوتين، قوله، إنه في حال تسليم صواريخ إلى أوكرانيا «فسنستخلص النتائج المناسبة ونستخدم أسلحتنا.. لضرب مواقع لم نستهدفها حتى الآن»، من دون أن يحدد الأهداف التي يتحدث عنها.