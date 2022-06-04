Atwasat

خامنئي يتهم «العدو» بمحاولة استغلال الاحتجاجات لاستهداف الجمهورية الإسلامية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 يونيو 2022, 01:42 مساء
خامنئي يتهم «العدو» بمحاولة استغلال الاحتجاجات لاستهداف الجمهورية الإسلامية
المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي, يحيي الحاضرين في مرقد الإمام الخميني, 4 يونيو 2022.. (أ ف ب)
alwasat radio

اتهم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، السبت، «العدو» خصوصًا الولايات المتحدة ودول غربية، بمحاولة استغلال احتجاجات في مدن إيرانية لاستهداف الجمهورية الإسلامية.

ومنذ مطلع مايو، سجّلت في مدن إيرانية تحركات احتجاجية شارك فيها المئات، بدأت على خلفية ارتفاع أسعار مواد غذائية أساسية، واستمرت بعد انهيار مبنى بجنوب غرب البلاد، في حادثة أودت بحياة 37 شخصًا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال خامنئي في خطاب متلفز «يعوّل العدو اليوم على الاحتجاجات الشعبية لضرب النظام الإسلامي»، مشيرًا الى أن هذا العدو «يأمل في أن يضع الشعب في مواجهة الجمهورية الإسلامية من خلال العمل النفسي، النشاطات على الإنترنت، المال، وتحريك المرتزقة».

وتابع «سبق للأميركيين والغربيين أن أخطأوا في الحساب بشأن مسائل عدة (...)، اليوم أيضًا يخطئون الحساب إذا اعتقدوا أنهم قادرون على وضع الأمة الإيرانية في مواجهة الجمهورية الإسلامية».

- إيران: ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في جنوب غرب البلاد إلى 36 قتيلا
- واشنطن وأثينا تدعوان إيران إلى الإفراج عن ناقلتي نفط يونانيتين

وأتت تصريحات خامنئي خلال خطاب في الذكرى الثالثة والثلاثين لرحيل الإمام روح الله الخميني، قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية بعد الانتصار على نظام الشاه العام 1979.

وألقى خامنئي خطابه عند ضريح الخميني بجنوب طهران، في حضور مسؤولين سياسيين وعسكريين وحشد من الإيرانيين، وذلك للمرة الأولى بعد توقف لعامين بسبب جائحة كوفيد-19.

وشهدت مناطق عدة من إيران احتجاجات في الآونة الأخيرة، بدأت أوائل مايو الماضي، مع تحركات رافضة لارتفاع أسعار مواد غذائية أساسية مثل زيت الطهو واللحوم والبيض، شهدت بعضها مهاجمة متاجر وإضرام نيران، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

تحركات ليلية بعد انهيار مبنى في مدينة آبادان
وشهد الأسبوع الأخير من الشهر ذاته، انطلاق تحركات ليلية في مدن عدة بعد انهيار مبنى في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان (جنوب غرب).

وتركزت الاحتجاجات الليلية شبه اليومية في هذه المدينة، إلا أنها شملت أيضًا مدنًا أخرى وسط البلاد وغربها، وتخلل بعضها استخدام غاز مسيل للدموع وإطلاق نار تحذيري في الهواء من قبل قوات الأمن، وفق وسائل إعلام إيرانية.

وتخلل التحركات مظاهر حداد وتضامن مع عائلات الضحايا، وهتافات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن انهيار المبنى واتهامات بفساد تسبب بالحادث. وكرر خامنئي السبت دعوته إلى «معاقبة» المسؤولين عن الحادث.

المرشد الأعلى يرفض اتهامات اليونان لإيران بـ«القرصنة»
الى ذلك، رفض المرشد الأعلى اتهام اليونان لإيران بـ«القرصنة» على خلفية احتجاز طهران ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج، بعد إعلان أثينا أنها ستسلّم واشنطن نفطًا إيرانيًا كان على متن ناقلة تحتجزها.

وقال خامنئي «تمت سرقة النفط الإيراني قبالة اليونان، ثم قام الشجعان من الجمهورية الإسلامية بتوقيف ناقلة نفط للعدو»، مضيفًا أن العدو «يتهم إيران بالسرقة من خلال دعاية في وسائله الإعلامية، لكن أنتم من سرقتم نفطنا».

وأعلن الحرس الثوري في 27 مايو احتجاز ناقلتين يونانيتين بسبب «مخالفات ارتكبتهما في الخليج الفارسي»، من دون أن يوضح طبيعتها.

وسارعت اليونان الى اتهام إيران بـ«القرصنة»، داعية مواطنيها الى تجنب السفر الى الجمهورية الإسلامية.

وأتى ذلك بعد إعلان اليونان، أنها ستسّلم حمولة نفط إيراني إلى الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات على تصدير الخام من الجمهورية الإسلامية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كلمة السر في نجاح أي نظام غذائي

كلمة السر في نجاح أي نظام غذائي
وفاة طفل في بنغازي أصيب بشظايا مقذوف عشوائي

وفاة طفل في بنغازي أصيب بشظايا مقذوف عشوائي
كاركاتير خيري - وعود حكومة الدبيبة وأزمة الكهرباء

كاركاتير خيري - وعود حكومة الدبيبة وأزمة الكهرباء
بعد لقائه بوتين.. رئيس السنغال مطمئن بشأن أزمة الحبوب في أفريقيا

بعد لقائه بوتين.. رئيس السنغال مطمئن بشأن أزمة الحبوب في أفريقيا
«رولان غاروس»: نادال إلى النهائي الكبير الثلاثين في مسيرته بعد انسحاب زفيريف

«رولان غاروس»: نادال إلى النهائي الكبير الثلاثين في مسيرته بعد انسحاب زفيريف
القبض على قيادات شبكات واسعة في أوروبا لتهريب البشر

القبض على قيادات شبكات واسعة في أوروبا لتهريب البشر
سعوديات يزاحمن الرجال في مجال إصلاح السيارات

سعوديات يزاحمن الرجال في مجال إصلاح السيارات
عبد الباسط الحصادي: المسؤولون الليبيون تخلوا عن البطل يوسف قبل بطولة العرب

عبد الباسط الحصادي: المسؤولون الليبيون تخلوا عن البطل يوسف قبل بطولة العرب
في اليوم الـ100 من الغزو.. الكرملين يعتبر أنه حقق «بعض النتائج»

في اليوم الـ100 من الغزو.. الكرملين يعتبر أنه حقق «بعض النتائج»
في اليوم المئة من الغزو الروسي.. زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا ستنتصر

في اليوم المئة من الغزو الروسي.. زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا ستنتصر
أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة

أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة
ماذا تعرف عن خلايا «هيلا الخالدة»؟

ماذا تعرف عن خلايا «هيلا الخالدة»؟
رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب في إحباط المواهب

رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب ...
جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق

جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق
شاهد في «وسط الخبر»: ما وراء النشاط الإعلامي المتزايد للسفير الأميركي؟

شاهد في «وسط الخبر»: ما وراء النشاط الإعلامي المتزايد للسفير الأميركي؟
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»

تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»
بقيمة 250 مليون دينار.. «حكومة الوحدة» تأذن بالتعاقد لإنشاء «جزيرة معلقة» بديلة للجسر الحديدي بطريق المطار

بقيمة 250 مليون دينار.. «حكومة الوحدة» تأذن بالتعاقد لإنشاء «جزيرة معلقة» بديلة ...
70 عاما على العرش.. إليزابيث الثانية تحطم الأرقام القياسية (فيديو)

70 عاما على العرش.. إليزابيث الثانية تحطم الأرقام القياسية (فيديو)
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ألمانيا تزيد ميزانية قواتها المسلحة لمواجهة التوسع الروسي
ألمانيا تزيد ميزانية قواتها المسلحة لمواجهة التوسع الروسي
مقتل ستة مدنيين وجنديين من قوة حفظ السلام الأمم المتحدة في انفجار عبوتين ناسفتين في مالي
مقتل ستة مدنيين وجنديين من قوة حفظ السلام الأمم المتحدة في انفجار...
روسيا تمنع 41 شخصية كندية إضافية من دخول أراضيها
روسيا تمنع 41 شخصية كندية إضافية من دخول أراضيها
موسكو تعلن إسقاط طائرة أسلحة غربية في أوكرانيا
موسكو تعلن إسقاط طائرة أسلحة غربية في أوكرانيا
الجيش الأوكراني يصد التقدم الروسي في سيفيرودونيتسك بدونباس
الجيش الأوكراني يصد التقدم الروسي في سيفيرودونيتسك بدونباس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في ......
سقوط ضحايا في إطلاق نار داخل كنيسة بكاليفورنيا
سقوط ضحايا في إطلاق نار داخل كنيسة بكاليفورنيا...
مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس الأميركية
مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس ......
روسيا تعلن اقتراب «سيطرتها الكاملة» على منطقة لوغانسك الأوكرانية
روسيا تعلن اقتراب «سيطرتها الكاملة» على منطقة لوغانسك ......
بعد إغلاقها 3 أشهر.. واشنطن تعيد فتح سفارتها في كييف
بعد إغلاقها 3 أشهر.. واشنطن تعيد فتح سفارتها في كييف...
المزيد
مفاوض أوكراني: كييف ترغب في تعزيز وضعها العسكري قبل استئناف المحادثات مع روسيا
مفاوض أوكراني: كييف ترغب في تعزيز وضعها العسكري قبل استئناف ......
خامنئي يتهم «العدو» بمحاولة استغلال الاحتجاجات لاستهداف الجمهورية الإسلامية
خامنئي يتهم «العدو» بمحاولة استغلال الاحتجاجات لاستهداف ......
أكثر من 700 إصابة بجدري القرود عالميا و21 في الولايات المتحدة
أكثر من 700 إصابة بجدري القرود عالميا و21 في الولايات ......
الجيش الأوكراني يصد التقدم الروسي في سيفيرودونيتسك بدونباس
الجيش الأوكراني يصد التقدم الروسي في سيفيرودونيتسك بدونباس...
موسكو تعلن إسقاط طائرة أسلحة غربية في أوكرانيا
موسكو تعلن إسقاط طائرة أسلحة غربية في أوكرانيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط