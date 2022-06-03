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ألمانيا تزيد ميزانية قواتها المسلّحة لمواجهة التوسع الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 يونيو 2022, 09:05 مساء
ألمانيا تزيد ميزانية قواتها المسلّحة لمواجهة التوسع الروسي
طائرة «يوروفايتر» تابعة لسلاح الجو الألماني في قاعدة جوية غرب ألمانياـ 20 أغسطس 2020، (ا ف ب)
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صوّت البرلمان الألماني الجمعة، لصالح تعديل دستوري يتيح إنشاء صندوق بمئة مليار يورو (107 مليارات دولار) لزيادة ميزانية القوات المسلّحة في مواجهة توسّع روسيا.

وصادق 567 عضوا في الغرفة السفلى للبرلمان لصالح التعديل مع مقابل معارضة 96 عضوا وامتناع 20 عن التصويت، بعد توصل الحكومة التي يقودها يسار الوسط الأحد إلى اتفاق مع المعارضة المحافظة، حسب وكالة «فرانس برس».

وتأتي الخطوة ردا على انتقادات يوجّهها منذ سنوات حلفاء مقربون لألمانيا يشددون على أن إنفاق برلين على القطاع الدفاعي أدنى بكثير من نسبة اثنين بالمئة من إجمالي الناتج المحلي التي يحددها حلف شمال الأطلسي هدفا لدوله الأعضاء، ويتطلب إنفاذ التعديل مصادقة الغرفة العليا للبرلمان.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك المنتمية لحزب الخضر أمام النواب «إنها لحظة تقول فيها ألمانيا نحن حاضرون عندما تحتاج إلينا أوروبا».

شولتس تعهد بردص 100 مليار يورو لتسليح الجيش الألماني
وبعد ثلاثة أيام من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، تعهّد المستشار الألماني أولاف شولتس رصد ميزانية خاصة قدرها مئة مليار يورو لتسليح الجيش الألماني وتحديث تجهيزاته المتقادمة خلال السنوات المقبلة.

لكن معارضين يتّهمون المستشار مذّاك بالاكتفاء بتقديم دعم خجول لكييف وبعدم اتّخاذ ما يكفي من الخطوات الملموسة على صعيد مدّ أوكرانيا بالأسلحة.

وسيتيح الاتفاق لبرلين تحقيق الهدف الذي يحدّده حلف شمال الأطلسي لدوله الاعضاء بإنفاق اثنين بالمئة من إجمالي الناتح المحلي على القطاع الدفاعي «كمعدل خلال السنوات المقبلة».

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