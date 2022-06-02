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موسكو: المستهلك الأوروبي أول من يعاني جراء الحظر على النفط الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 يونيو 2022, 05:01 مساء
موسكو: المستهلك الأوروبي أول من يعاني جراء الحظر على النفط الروسي
حقل فانكورسكوي النفطي في كراسنويارسك بروسيا. (أرشيفية: رويترز.)
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قال نائب رئيس الوزراء الروسي لشؤون الطاقة ألكسندر نوفاك اليوم الخميس إن المستهلكين الأوروبيين سيكونون أول من يعاني تداعيات الحظر على النفط الروسي المقرر، وذلك ضمن حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا على خلفية غزوها أوكرانيا.

وأوضح نوفاك في مقابلة بثها التلفزيون الروسي اليوم الخميس: «المستهلكون الأوروبيون سيكونون أول من يعاني بسبب هذا القرار. لن ترتفع أسعار النفط فحسب، بل أسعار المنتجات النفطية أيضا. لا أستبعد أن يصبح هناك نقص كبير في المنتجات النفطية في الاتحاد الأوروبي»، وفق وكالة «فرانس برس».

ووافق ممثلو دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اليوم على حزمة عقوبات سادسة بحق موسكو تشمل حظرا نفطيا مع بعض الاستثناءات. ورفضت المجر فرض حظر شامل على النفط الروسي.

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