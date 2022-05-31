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إيران: تقرير وكالة الطاقة الذرية عن مواقع نووية غير معلنة «غير منصف»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 مايو 2022, 10:36 صباحا
إيران: تقرير وكالة الطاقة الذرية عن مواقع نووية غير معلنة «غير منصف»
منشأة نووية إيرانية. (الإنترنت)
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وصفت إيران، الثلاثاء، تقريرا صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن وجود مواد نووية غير معلن عنها في ثلاثة مواقع بأنه «غير منصف».

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، للصحفيين، «للأسف، لا يعكس هذا التقرير واقع المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مشيرا إلى أن التقرير الصادر عن الهيئة الأممية الاثنين «غير منصف ولا متوازن»، بحسب وكالة «فرانس برس».

والإثنين قال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران تجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، بأكثر من 18 مرة.

- وكالة الطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني يتجاوز بـ18 مرة الحدّ المسموح به

وفقًا لتقديرات منتصف مايو، زادت طهران إجمالي احتياطها إلى 3809,3 كلغ، مقابل 3197,1 كلغ فيفبراير، بعيدًا عن السقف الذي تعهدت به بموجب الاتفاق والبالغ 202,8 كلغ (أو 300 كلغ من سداسي فلوريد اليورانيوم UF6)، بحسب «فرانس برس».

فشل محادثات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني 
وحذر الموفد الأميركي المكلف ملف المفاوضات النووية مع إيران روب مالي، الأربعاء الماضي، من أن فرص فشل محادثات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني تتجاوز إمكانية نجاحها، متعهدًا بعدم التراجع عن الضغط على طهران في حال تمسكت بمطالبها.

لكن مالي، الذي قاد محادثات غير مباشرة مع إيران في فيينا على مدى أكثر من عام، قال لأعضاء مجلس الشيوخ إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ما زالت تدعم اتفاق 2015 النووي وهي على استعداد لرفع العقوبات إذا نجحت في التوصل إلى اتفاق لإحيائه، بحسب «فرانس برس».

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