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وفاة 4 في حادث تحطم طائرة ألمانية في كرواتيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 03:33 مساء
وفاة 4 في حادث تحطم طائرة ألمانية في كرواتيا
طائرة من طراز «سيسنا». (الإنترنت)
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لقي طيار وثلاثة ركاب، حتفهم إثر تحطم طائرة ألمانية صغيرة في كرواتيا أمس الأحد، حسبما أكد المدير العام للحماية المدنية الكرواتية، دامير تروت، ونادي «باير ليفركوزن» لرياضات الطيران الذي ينتمي إليه الطيار اليوم الإثنين.

واختفت الطائرة من طراز «سيسنا» من على شاشات الرادار بعد ظهر أمس، لأسباب غير معروفة أثناء رحلة العودة من سبليت بكرواتيا، إلى مدينة ليفركوزن الألمانية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وعثرت فرق البحث الكرواتية على الحطام صباح اليوم، بمساعدة طائرة من دون طيار في منطقة يصعب الوصول إليها بالقرب من مدينة سلونج، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب العاصمة زغرب، وسبق ذلك محاولات بحث مكثفة من قبل السلطات الكرواتية بمشاركة حوالي 400 فرد من خدمات طوارئ.

«كنا نشعر بالأمل والخوف»
وأعرب رئيس نادي ليفركوزن للطيران، راينهارد زابلوفسكي، عن صدمته، وقال: «كنا نشعر بالأمل والخوف مع أسرة الطيار، وأعطينا بعضنا البعض الشجاعة والأمل في نادي الطيران.. الآن تأكدت أسوأ مخاوفنا».

وأبلغت خدمة البحث والإنقاذ التابعة للمراقبة الجوية الألمانية عن اختفاء طائرة «سيسنا» تابعة لنادي الرياضات الجوية، في الساعة 1:30 ظهرا أمس.

وكانت الطائرة أقلعت في السابق من ليفركوزن الخميس الماضي، متوجهة إلى كرواتيا، وبحسب إدارة النادي، كان الطيار متمرسا للغاية، «وعضوا مُقدرا للغاية ومحبوبا وشغوفا» في النادي، وكان الركاب الثلاثة من معارف الطيار.

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