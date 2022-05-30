اليساري غوستافو بيترو يفوز بالجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في كولومبيا

القاهرة - بوابة الوسط

فاز اليساري غوستافو بيترو بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا بفارق كبير، وسيواجه المرشح المستقل رودولفو هيرنانديث في الجولة الثانية في 19 يونيو وفقا للنتائج الرسمية الأولية التي نشرت مساءً.

وحصل بيترو على 40.33 % من الأصوات متقدما على هيرنانديث (28.,14 %) بحسب النتائج التي نشرها السجل الوطني، الهيئة المكلفة تنظيم عملية الاقتراع، حسب وكالة «فرانس برس».

وأشارت الوكالة إلى فرز أكثر من 97 % من الأصوات، فيما حلّ المرشح المحافظ فيديريكو غوتيريث الذي يمثل اليمين الكولومبي التقليدي ثالثا بنسبة 23.90%.