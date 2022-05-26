بوتين: روسيا جاهزة للمساعدة في تخطي أزمة الغذاء العالمية بشرط رفع الغرب عقوباته

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو مستعدّة لتقديم مساهمة كبيرة لتفادي أزمة غذاء عالمية تلوح في الأفق؛ شرط أن يرفع الغرب العقوبات المفروضة على بلاده، على خلفية غزوها لأوكرانيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين بوتين ورئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي، اليوم الخميس، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي شددد على أن بلاده جاهزة لتقديم مساهمة كبيرة لتخطي أزمة الغذاء من خلال تصدير الحبوب والأسمدة، «شرط رفع القيود الغربية ذات الدوافع السياسية».

تحذير أميركي من زيادة عدد المتضررين من أزمة الغذاء

وفي 19 أبريل الماضي، حذرت وزيرة الخزانة الأميركية من أن أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، قد تدفع بعشرة ملايين شخص حول العالم إلى هوة الفقر؛ داعية الدول الشريكة وحلفاء الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية إلى التحرك.

وقالت في اجتماع استضافته واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ضم خصوصًا وزراء دول مجموعة السبع ومجموعة العشرين، إنه على المدى القصير «يجب أن نتجنب فرض قيود على التصدير التي يمكن أن تسهم في رفع الأسعار أكثر»، ولكن أيضًا يجب «دعم الفئات الأكثر ضعفًا بشبكات الأمان الاجتماعي والدعم الموجه لصغار المزارعين، حتى يتمكنوا من الاستمرار في الإنتاج».

كما دعت المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي إلى التحرك لأنها «في موقع جيد للعمل مع البلدان والشركاء المتضررين لإيجاد الحلول».