ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى قيد الإنشاء في إيران إلى 18 شخصا

القاهرة - بوابة الوسط

قتل 18 شخصًا في انهيار مبنى قيد الإنشاء في جنوب غرب إيران، في حصيلة جديدة بعد أربعة أيام من وقوع هذه المأساة.

وانهار جزء كبير من مبنى« متروبول» المكون من عشرة طوابق قيد الإنشاء، في آبادان، إحدى المدن الرئيسية في مقاطعة خوزستان الإيرانية، الإثنين الماضي، حسب وكالة «فرانس برس».

ويقع المبنى وسط أحد أكثر الشوارع ازدحامًا في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 230 ألف نسمة.

العدد النهائي للضحايا غير معروف

وقال حاكم آبادان، إحسان عباس بور، إن العدد المحدد للأشخاص الذين لا يزالون تحت الأنقاض ما زال غير معروف، وإنه جرى العثور على 18 جثة حتى الآن.

وكانت حصيلة سابقة أشارت، أمس الأربعاء، إلى مقتل 14 شخصًا. وتحدث بور عن انتشال 37 شخصًا من تحت الأنقاض ونقلوا إلى المستشفى، ثم غادر معظمهم. وأضاف أن البحث سيستمر حتى العثور على آخر جثة.

وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، أمس، إن عمليات البحث تسير ببطء بسبب احتمال انهيار مبانٍ قريبة. ويقع المبنى على الشارع المركزي الأكثر ازدحامًا في المدينة بجوار مبانٍ تجارية وطبية وأخرى تضم مؤسسات ومكاتب، وفق التلفزيون الرسمي.

تحقيقات في شبهة فساد إداري

وكشفت السلطة القضائية، الثلاثاء الماضي، توقيف عشرة أشخاص بينهم رئيس بلدية آبادان واثنان ممن شغلوا المنصب سابقًا، إضافة الى موظفين في البلدية مشرفين على المشروع، لاتهامهم بـ«المسؤولية» عن انهيار المبنى.

وأعاد حادث الانهيار إلى الأذهان كارثة مبنى «بلاسك» في وسط طهران، التي وقعت مطلع العام 2017، وهو مركز تجاري يعود تاريخه إلى أوائل الستينات؛ حيث انهار المبنى المؤلف من 15 طبقة بينما كان رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق اندلع فيه. ووفق الحصيلة الرسمية، قضى في الحادث 22 شخصًا بينهم 16 من عناصر الإطفاء.