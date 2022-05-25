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«داعش» يتبنى تفجيرات في أفغانستان أسفرت عن مقتل 10 أشخاص

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 مايو 2022, 10:56 مساء
«داعش» يتبنى تفجيرات في أفغانستان أسفرت عن مقتل 10 أشخاص
عناصر إرهابية تابعة لتنظيم داعش -ولاية خرسان. (الإنترنت)
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تبنى تنظيم «داعش» مساء الأربعاء، عبر وكالة «أعماق» الدعائية، تفجيرات استهدفت ثلاث حافلات صغيرة قُتل على أثرها عشرة أشخاص على الأقل في مدينة مزار الشريف في شمال أفغانستان.

وقال التنظيم عبر قنواته على «تلغرام» إن عناصره فجروا «عبوتين ناسفتين على حافلتين... وعبوة ثالثة على حافلة ثالثة»، وفق «فرانس برس».

وقال الناطق باسم شرطة ولاية بلخ، آصف وزيري، «زرعت القنابل على متن ثلاث حافلات صغيرة في مناطق مختلفة من المدينة»، مضيفًا أن 15 شخصًا آخرين أُصيبوا بجروح.

انفجار آخر في مسجد في كابل
وفي سياق متصل، وقع انفجار آخر في مسجد في كابل، مساء الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 10 بجروح، بحسب وزارة الداخلية.

وذكرت الوزارة أن القنبلة كانت مزروعة داخل مروحة في المسجد. من جهته، قال مستشفى الطوارئ في كابل على «تويتر» إنه استقبل خمس جثث وأكثر من عشرة مصابين جراء الانفجار. ومن جانبه، قال مسؤول بـ«طالبان» تحدث شريطة عدم كشف هويته إن متفجرات وضعت داخل منبر المسجد، وإن عدد القتلى 11 على الأقل.

-  9 قتلى في تفجير 3 حافلات صغيرة بأفغانستان

وتراجع عدد الهجمات في أنحاء البلاد منذ سيطرت «طالبان» على السلطة في أغسطس الماضي، لكن مدنًا عدة شهدت تفجيرات خلال رمضان.

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