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«الصحة العالمية»: لا حاجة ملحة لحملات تطعيم جماعية ضد جدري القرود

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 مايو 2022, 04:51 مساء
«الصحة العالمية»: لا حاجة ملحة لحملات تطعيم جماعية ضد جدري القرود
لقاحات لفيروس جدري القرود. (الإنترنت)
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قال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية إن المنظمة لا تعتقد أن تفشي مرض جدري القرود خارج قارة أفريقيا يستدعي إطلاق حملات تطعيم جماعية، إذ أن القيام بإجراءات أخرى كالنظافة الشخصية الجيدة والسلوك الجنسي الآمن ستسهم في السيطرة على انتشاره.

وقال ريتشارد بيبودي، الذي يقود فريق مسببات الأمراض عالية التهديد في منظمة الصحة العالمية بأوروبا، في مقابلة مع «رويترز» إن الإمدادات الفورية من اللقاحات ومضادات الفيروسات محدودة نسبيًا، وفق «يورو نيوز».

إطلاق جرعات من لقاح «جينيوس»
وجاءت تصريحات بيبودي، بينما أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها في طور إطلاق جرعات من لقاح «جينيوس» لاستخدامها مع حالات لمرض جدري القرود. وقالت الحكومة الألمانية، الإثنين، إنها تدرس الخيارات المتاحة فيما يتعلق بالتطعيمات، ومنحت بريطانيا التطعيمات للعاملين لديها في مجال الرعاية الصحية.

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وتدقق سلطات الصحة العامة في أوروبا وأميركا الشمالية في أكثر من 100 حالة اشتباه أو مؤكدة بالعدوى الفيروسية في أسوأ تفشٍ للفيروس خارج قارة أفريقيا التي يتوطن فيها.

تحمل بعض الآثار الجانبية الخطيرة
وقال بيبودي إن الإجراءات الأساسية للسيطرة على تفشي المرض تتمثل في تتبع الاتصال وعزله، مشيرًا إلى أنه لا ينتشر بسهولة شديدة ولم يتسبب حتى الآن في ظهور مرض خطير. وأضاف أن اللقاحات المستخدمة لمكافحة جدري القرود قد تحمل بعض الآثار الجانبية الخطيرة.

وليس واضحًا سبب تفشي المرض، إذ يسعى العلماء لفهم مصدر الحالات وما إذا كان أي شيء قد تغير في الفيروس. وكانت روزاموند لويس، مديرة إدارة الجدري ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، قالت الإثنين، إن المنظمة ليس لديها دليل على أن فيروس جدري القردة قد تحور.

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