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«الصحة العالمية» تدعو لاتخاذ إجراءات أكثر لمواجهة انتشار «جدري القرود»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 مايو 2022, 12:14 مساء
«الصحة العالمية» تدعو لاتخاذ إجراءات أكثر لمواجهة انتشار «جدري القرود»
مقر منظمة الصحة العالمية الرئيسي، (أرشيفية: الإنترنت)
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دعت منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات للحيلولة دون مزيد الانتشار لمرض «جدري القرود».

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في جنيف الليلة الماضية، أن «تحديد الحالات المؤكدة والمشتبه بها لجدري القرود، دون أي تاريخ سفر، لمنطقة موبوءة في عديد الدول يعد أمرًا غير معتاد، وبالتالي، هناك حاجة ملحة لزيادة الوعي بشأن جدري القرود وإجراء اكتشاف شامل للحالات والعزل (يتم تقديمه مع رعاية داعمة)، ورصد المخالطين، ورعاية داعمة للحد من انتقال المرض في المستقبل»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

- «الصحة العالمية» تؤكد ظهور 80 إصابة بجدري القرود في العالم

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الحالات التي جرى الإبلاغ عنها حتى الآن في أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا، أثرت بشكل كبير على الرجال، الذين مارسوا الجنس مع رجال وزاروا منشآت طبية.

توقعات بتزايد انتشار المرض
ومع ذلك، وبسبب حالة المراقبة التي مازالت محدودة، من المحتمل جدًا أن تظهر الحالات بين مجموعات سكانية وبلدان أخرى.

وحتى أمس السبت، أشارت تقديرات المنظمة إلى أن هناك 90 حالة إصابة مؤكدة، و30 حالة مشتبه بها.

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