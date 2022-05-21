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«الصحة العالمية» تؤكد ظهور 80 إصابة بجدري القرود في العالم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 مايو 2022, 03:19 مساء
«الصحة العالمية» تؤكد ظهور 80 إصابة بجدري القرود في العالم
شعار منظمة الصحة العالمية في جنيف في 24 فبراير 2020. (أ ف ب)
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سجلت منظمة الصحة العالمية، نحو 80 حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود و50 حالة أخرى قيد الفحص والتحقق في 11 دولة.

وأكدت السلطات في أستراليا وفرنسا وألمانيا، اكتشاف أولى حالات الإصابة بفيروس جدري القرود أمس الجمعة؛ حيث يواصل المرض النادر عادة الظهور في عدد متنام من الدول حول العالم، وفق وكالة «د. ب. أ».

وأعلنت وزارة الصحة بولاية فيكتوريا، أن الإصابة المؤكدة بفيروس جدري القرود تعود لشخص في الثلاثينيات من العمر عاد لتوه من بريطانيا، مضيفة أن هذا الشخص جرى عزله «بعيدًا».

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت السلطات الصحية بولاية نيو ساوث ويلز، أنها حددت حالة «محتملة» للإصابة بجدري القرود لدى رجل أربعيني، والذي عاد إلى أستراليا من أوروبا أخيرًا.

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دول أوروبية تسجل إصابات بـ«جدري القرود»
وسجلت ألمانيا أول إصابة لديها بجدري القرود؛ إذ أعلنت الخدمة الطبية للجيش الألماني اليوم الجمعة، أن معهد الجيش للأحياء الدقيقة في ميونخ رصد بشكل قاطع أمس الخميس، تغيرات جلدية مميزة للفيروس لدى مريض.

ورصدت فرنسا حالة إصابة بجدري القرود، وذكرت سلطات الصحة الوطنية أن رجلا 29 عامًا، في منطقة «باريس الكبرى» أصيب بفيروس جدري القرود، دون السفر إلى دولة، ينتشر فيها الفيروس.

وإضافة إلى فرنسا، جرى حتى الآن رصد حالات إصابة بجدري القرود في بلجيكا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا والبرتغال وأستراليا. وتشمل معظم الحالات حتى الآن رجالًا كان لهم اختلاط جنسي، برجال آخرين.

وفي بريطانيا، بلغ عدد الحالات المؤكدة أخيرًا 20 إصابة حتى اليوم الجمعة، واشترت البلاد لقاحات مضادة للجدري لتوفير بعض الحماية ضد المرض، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» نقلًا عن الحكومة.

وفي إسبانيا، بلغت الحصيلة المؤكدة للإصابات 30 حالة اليوم الجمعة، وهناك 23 حالة اشتباه أخرى بالمرض حسبما ذكرت جريدة «لا فانجوارديا» نقلا عن وزارة الصحة، وسجلت معظم الحالات في منطقة مدريد.

جدري القرود خطر على الشعب
من جهة أخرى، صنفت السويد جدري القرود بأنه خطر على الشعب، أمس الجمعة، بعد يوم من تسجيل أول حالة إصابة.

وقالت وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية، لينا هالينجرين، إن هذا التصنيف يسمح للحكومة باتخاذ إجراءات حمائية والاستعداد لخدمات صحية.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن جدري القرود ظهر بشكل متكرر في نيجيريا في السنوات الأخيرة، ومنذ العام 2017، كان هناك إجمالي 558 حالة مشتبها بها هناك، من بين تلك الحالات، 241 حالة مؤكدة وثماني حالات وفاة.

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