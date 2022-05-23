موسكو: تدمير شحنة أسلحة أوكرانية في طريقها إلى دونباس

القاهرة - بوابة الوسط

دمرت القوات الروسية شحنة من الأسلحة والمعدات العسكرية تابعة لوحدة أوكرانية كانت في طريقها من شمال غرب أوكرانيا إلى منطقة دونباس في الجنوب الشرقي، اليوم الإثنين.

وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكو أن صواريخ بعيدة المدى أطلقت من البحر، دمرت الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للواء «الهجوم الجبلي العاشر» للجيش الأوكراني، حسب شبكة «روسيا اليوم».

وأضاف كوناشينكو أنه خلال يوم واحد أصابت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو أربعة مواقع قيادة، ومركز اتصالات لمجموعة العمليات التكتيكية (الشمال) في منطقة بلدة بخموت في دونيتسك،و 48 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية، ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات، و6 ستودعات للذخيرة في جمهورية لوغانسك.

الطيران الروسية يستهدف قوات أوكرانية ويدمر مستودعا للذخيرة

واستهدف الطيران الروسي 39 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، ودمر مستودعا للذخيرة في منطقة كراسني ليمان، موضحًا أنه نتيجة الغارات الجوية «جرى القضاء على أكثر من 230 فردا من الفصائل القومية الأوكرانية وتعطيل 33 قطعة من المعدات العسكرية».

كما أشارت الوزارة الروسية إلى إسقاط 13 طائرة مسيرة أوكرانية، واعتراض صاروخين باليستيين أوكرانيين، وثماني قذائف لراجمات صواريخ (سميرتش) في خاركوف.