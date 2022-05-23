محكمة في كييف تدين جنديا روسيا بارتكاب جريمة حرب في أوكرانيا وتحكم عليه بالسجن مدى الحياة

القاهرة - بوابة الوسط

دانت محكمة في كييف الإثنين الجندي الروسي، فاديم شيشيمارين، البالغ 21 عامًا، الذي قتل مدنيًا، بارتكاب جريمة حرب وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، في أول حكم يصدر بحق جندي روسي منذ الغزو.

وقال القاضي سيرغي أغافونوف، إن «المحكمة خلصت إلى أن (فاديم) شيشيمارين مذنب وحكمت بسجنه مدى الحياة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأقر شيشيمارين في وقت سابق أمام المحكمة بأنه قتل أوكرانيًا يبلغ من العمر 62 عامًا، ويدعى أليكسندر شيليبوف في شمال شرق أوكرانيا في أول أيام الغزو الروسي.

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والخميس، طلب الجندي الصفح من أرملة المدني الأوكراني الذي يُتهم هذا الجندي بقتله، خلال جلسة استماع في محكمة بكييف.

وقال فاديم شيشيمارين مخاطبًا الأرملة كاترينا تشيليبوفا: «أعلم أنك لن تكوني قادرة على مسامحتي لكنني أطلب منك الصفح»، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».

روسيا لا تملك معلومات عن القضية

وعلقت روسيا على القضية، بالقول إنها ليس لديها معلومات عنها، متهمة أوكرانيا بـ«الافتقار التام إلى إرادة» التفاوض مع وضع حد للنزاع بينهما.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، «ما زلنا من دون معلومات، والقدرة لتقديم المساعدة محدودة جدًا أيضًا نظرًا لغياب بعثنا الدبلوماسية هناك».

ووجهت المدعية العامة لأوكرانيا إيرينا فينيديكتوفا، أواخر أبريل الماضي، إلى عشرة جنود روس تهمة ارتكاب جرائم محتملة في بوتشا إحدى ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.