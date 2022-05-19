أول جندي روسي يحاكم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا يطلب الصفح

القاهرة - بوابة الوسط

طلب أول جندي روسي يحاكم بتهمة ارتكاب جريمة حرب في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي الصفح من أرملة المدني الأوكراني الذي يُتهم هذا الجندي بقتله.

وخلال جلسة استماع في محكمة في كييف اليوم الخميس، قال فاديم شيشيمارين (21 عامًا) الذي أقر بذنبه في قتل رجل يبلغ 62 عامًا في شمال شرق أوكرانيا في 28 فبراير مخاطبًا الأرملة كاترينا تشيليبوفا: «أعلم أنك لن تكوني قادرة على مسامحتي لكنني أطلب منك الصفح، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».

روسيا لا تملك معلومات عن القضية

وعلقت روسيا على القضية، بالقول إنها ليس لديها معلومات عنها، متهمة أوكرانيا بـ«الافتقار التام إلى إرادة» التفاوض مع وضع حد للنزاع بينهما.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، «ما زلنا من دون معلومات، والقدرة لتقديم المساعدة محدودة جدًا أيضًا نظرًا لغياب بعثنا الدبلوماسية هناك».

ووجهت المدعية العامة لأوكرانيا إيرينا فينيديكتوفا، أواخر أبريل الماضي، إلى عشرة جنود روس تهمة ارتكاب جرائم محتملة في بوتشا إحدى ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.