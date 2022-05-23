أنتوني ألبانيسي يؤدي اليمين رئيسا لوزراء أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط

أدّى زعيم يسار الوسط، أنتوني ألبانيسي، الاثنين، اليمين الدستورية رئيسا جديدا لوزراء أستراليا قبيل ساعات على توجهه إلى طوكيو للمشاركة في قمة دولية.

وألبانيسي الذي أبدى استعداد أستراليا للعمل مع العالم في شأن تغير المناخ، ينضم الثلاثاء إلى قمة رباعية مع زعماء الولايات المتحدة واليابان والهند.

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ومن المقرر أن يتوجه ألبانيسي إلى طوكيو لحضور قمة مجموعة الحوار الأمني الرباعي بعد غد الثلاثاء، مع الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيسي وزراء اليابان والهند، فيما سيكون رئيس الوزراء الحادي والثلاثين في تاريخ أستراليا.