هزيمة الحكومة الأسترالية المحافظة في الانتخابات التشريعية

القاهرة - بوابة الوسط

هُزم الائتلاف المحافظ الحاكم بقيادة رئيس الوزراء سكوت موريسون، في الانتخابات البرلمانية السبت في أستراليا، وفق تقديرات وسائل إعلام بعد فرز حوالي نصف الأصوات.

ويبدو أن حزب العمال بزعامة أنتوني ألبانيزي، في طريقه لتشكيل الحكومة، وفق تقديرات التلفزيون الوطني «إيه بي سي»، لكنه لم يؤكد بعد حصوله على مقاعد كافية في مجلس النواب لتشكيل أغلبية برلمانية بمفرده، بحسب وكالة «فرانس برس».

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أدلى الأستراليون، السبت، بأصواتهم لانتخاب أعضاء برلمانهم، فيما أغلقت صناديق الاقتراع عند الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي (08.00 بتوقيت غرينتش) في الساحل الشرقي من أستراليا، حيث تتركز أكبر نسبة من الناخبين، فيما أغلقت صناديق الاقتراع عند 20.00 بالتوقيت المحلي (10.00 ت غ) على الساحل الغربي، بحسب وكالة «فرانس برس».

واختار الناخبون وعددهم نحو 17.2 مليون ناخب ممثليهم الذين سيشغلون 151 مقعدًا في مجلس النواب لمدة ثلاث سنوات، وسيجري تجديد 40 مقعدًا من مقاعد مجلس الشيوخ البالغة 76 لمدة ست سنوات، وسيكون الحزب أو الائتلاف الذي يفوز بالغالبيّة في مجلس النوّاب مسؤولًا تلقائيًا عن تشكيل الحكومة.