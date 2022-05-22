Atwasat

ترحيب أممي بالعفو الرئاسي عن آلاف السجناء السوريين المدانين بتهم الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 مايو 2022, 04:34 مساء
ترحيب أممي بالعفو الرئاسي عن آلاف السجناء السوريين المدانين بتهم الإرهاب
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون. (الإنترنت)
alwasat radio

رحّب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون، الأحد، بالعفو الرئاسي العام الذي يُفترض بموجبه الإفراج عن آلاف السجناء السوريين المدانين بتهم الإرهاب، وذلك خلال زيارته إلى دمشق قبيل جولة محادثات جديدة ترمي إلى صياغة دستور جديد للبلاد تعقد الأسبوع المقبل في جنيف.

وقال المبعوث الأممي الخاص في تصريح صحفي عقب اجتماع مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد «عُرضت عليّ بعض التفاصيل المتعلقة بالعفو الأخير الذي أصدره الرئيس (بشار) الأسد وآمل إبقائي على اطلاع على خطوات تنفيذه»، بحسب «فرانس برس».

منح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين 
وأضاف بيدرسون «كما قلت من قبل، إن هذا العفو له آفاق، ونحن نتطلع لنرى كيف ستسير الأمور». وأصدر الأسد مطلع مايو مرسومًا قضى «بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين» قبل 30 أبريل 2022، «عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب». 

ويُعد المرسوم، وفق ناشطين، الأكثر شمولاً في ما يتعلق بجرائم «الإرهاب» كونه لا يتضمن استثناءات كما قضت العادة في المراسيم السابقة.

-  بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها
-  واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات

وذكرت وزارة العدل قي بيان صدر في 3 مايو أنه تم خلال يومين من إصدار العفو «إطلاق سراح مئات السجناء الموقوفين من مختلف المحافظات السورية»، على أن يصار إلى إطلاق جميع المشمولين بالعفو «تباعًا خلال الأيام المقبلة في انتظار استكمال «الإجراءات». ولم تنشر الوزارة قوائم بأسماء أو أعداد من يشملهم العفو.

 وقال القاضي العسكري العقيد أحمد طوزان في حديث لإذاعة «شام إف إم» المحلية الأسبوع الماضي إن «عدد المشمولين بهذا العفو سواء من الموقوفين أو الملاحقين بدعاوى قائمة سيكون بالآلاف». ولم يكشف طوزان عن أعداد دقيقة للمُفرج عنهم، مشيرًا إلى أن «الأرقام حاليًا غير مستقرة، وتتغيّر كل ساعة».

 إطلاق سراح نحو 1142 معتقلاً
 من جانب آخر، أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان إطلاق سراح نحو 1142 معتقلاً من جميع أنحاء البلاد منذ دخول مرسوم العفو حيّز التنفيذ. وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إنه من المقرر إطلاق سراح مئات آخرين.

وتعد قضية المعتقلين والمفقودين من أكثر ملفات النزاع السوري تعقيدًا. وتسبّب النزاع منذ اندلاعه العام 2011 بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها. 

 وتأتي تصريحات بيدرسون قبل أيام من جولة جديدة من المحادثات الرامية إلى صياغة دستور جديد لسورية تعقد في جنيف في 28 مايو الجاري. وقال بيدرسون «آمل أن يكون هذا الاجتماع (في جنيف) إيجابيًا ويساعدنا على المضي قدمًا لنتمكّن من لمس  بعض إجراءات بناء الثقة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة العالمية» تدعو لاتخاذ إجراءات أكثر لمواجهة انتشار «جدري القرود»

«الصحة العالمية» تدعو لاتخاذ إجراءات أكثر لمواجهة انتشار «جدري القرود»
ما هي علاقة فصيلة الدم بالعدوى والإصابة بالمرض؟

ما هي علاقة فصيلة الدم بالعدوى والإصابة بالمرض؟
الفنان صالح العبار موهبة «الديجيتال»

الفنان صالح العبار موهبة «الديجيتال»
خنادق وكتل إسمنتية.. كيف تستعد خاركيف لصد هجوم روسي ثانٍ؟

خنادق وكتل إسمنتية.. كيف تستعد خاركيف لصد هجوم روسي ثانٍ؟
رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى 2025 من «بارك دي برانس»

رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى 2025 من «بارك دي برانس»
«موند أفريك» يكشف «طبخة فرنسية» تدار حول ليبيا

«موند أفريك» يكشف «طبخة فرنسية» تدار حول ليبيا
عقوبات روسية على زوجة رئيس الوزراء الكندي

عقوبات روسية على زوجة رئيس الوزراء الكندي
اقتصاد بلس (18 مايو 2022)

اقتصاد بلس (18 مايو 2022)
«أدرينالين» مع نمب (Numb)

«أدرينالين» مع نمب (Numb)
دي بروين الأفضل في «البريميرليغ» وفودين الصاعد الأبرز

دي بروين الأفضل في «البريميرليغ» وفودين الصاعد الأبرز
نواب أميركيون يطالبون «إف بي آي» بالتحقيق في مقتل أبوعاقلة

نواب أميركيون يطالبون «إف بي آي» بالتحقيق في مقتل أبوعاقلة
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر

جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا...
عبدالقادر حويلي يتحدث لقناة «الوسط» عن أهم البنود الدستورية المتفق عليها في «اجتماع القاهرة»

عبدالقادر حويلي يتحدث لقناة «الوسط» عن أهم البنود الدستورية المتفق عليها في ...
كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!

كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!
النيابة: ضبط مسؤولين بوكالة مستشفى طرابلس بتهمة الاستيلاء على 29 مليون دينار

النيابة: ضبط مسؤولين بوكالة مستشفى طرابلس بتهمة الاستيلاء على 29 مليون دينار
مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»

مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»
غوارديولا: الفوز بالدوري الإنجليزي أفضل من أبطال أوروبا

غوارديولا: الفوز بالدوري الإنجليزي أفضل من أبطال أوروبا
خطر جديد ينتشر.. كل ما تحتاج معرفته عن جدري القرود

خطر جديد ينتشر.. كل ما تحتاج معرفته عن جدري القرود
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الصين: استراتيجية أميركا للمحيطين الهندي والهادئ «محكوم عليها بالفشل»
الصين: استراتيجية أميركا للمحيطين الهندي والهادئ «محكوم عليها ...
«الصحة العالمية» تبحث تداعيات «كوفيد» والحرب الأوكرانية على العالم
«الصحة العالمية» تبحث تداعيات «كوفيد» والحرب الأوكرانية على ...
خفر السواحل اليوناني ينقذ 26 مهاجرا من قارب غارق في بحر إيجة
خفر السواحل اليوناني ينقذ 26 مهاجرا من قارب غارق في بحر إيجة
ترحيب أممي بالعفو الرئاسي عن آلاف السجناء السوريين المدانين بتهم الإرهاب
ترحيب أممي بالعفو الرئاسي عن آلاف السجناء السوريين المدانين بتهم ...
اغتيال أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني في طهران بطلق ناري
اغتيال أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني في طهران بطلق ناري
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. ......
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 ......
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون «خطأ»
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون ......
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟...
كييف تتراجع عن موقفها وتدعو شولتس وشتاينماير لزيارتها
كييف تتراجع عن موقفها وتدعو شولتس وشتاينماير لزيارتها...
المزيد
تركيا تستدعي السفير الأميركي بسبب تحذير من مظاهرة للمعارضة باسطنبول
تركيا تستدعي السفير الأميركي بسبب تحذير من مظاهرة للمعارضة ......
روسيا تكثف قصف شرق أوكرانيا.. وزيلينسكي يتحدث في دافوس
روسيا تكثف قصف شرق أوكرانيا.. وزيلينسكي يتحدث في دافوس...
«جدري القرود» يسجل 92 إصابة حول العالم: ما هي خطورة تفشي المرض؟
«جدري القرود» يسجل 92 إصابة حول العالم: ما هي خطورة تفشي ......
اغتيال أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني في طهران بطلق ناري
اغتيال أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني في طهران بطلق ناري...
ترحيب أممي بالعفو الرئاسي عن آلاف السجناء السوريين المدانين بتهم الإرهاب
ترحيب أممي بالعفو الرئاسي عن آلاف السجناء السوريين المدانين ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط