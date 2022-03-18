بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها

القاهرة - بوابة الوسط

أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، «أن سورية الشقيقة تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي وأن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الاستقرار والتنمية» وفق وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

جاء تأكيد بن زايد خلال استقباله، اليوم الجمعة، بقصر الشاطئ في أبوظبي، الرئيس السوري بشار الأسد والوفد المرافق له الذي بدأ زيارة رسمية إلى الإمارات استهلها بزيارة إلى دبي ولقاء مع حاكمها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أول جولة عربية للرئيس السوري منذ العام 2011.

الأسد يطلع بن زايد على آخر التطورات في سورية

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات «تأتي في إطار الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي بين البلدين حول مختلف القضايا»، مشيرة إلى أن بن زايد أعرب لضيفه السوري «عن تمنياته أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير وسلام واستقرار لسوريا الشقيقة والمنطقة جمعاء».

وأوضحت أن الرئيس السوري بشار الأسد اطلع ولي عهد أبوظبي خلال اللقاء «على آخر التطورات والمستجدات على الساحة الــسورية». كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.

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وأضافت أن بن زايد والأسد ناقشا خلال اللقاء «عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك وتأكيد الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وانسحاب القوات الأجنبية إضافة إلى دعم سوريا وشعبها الشقيق سياسياً وإنسانياً للوصول إلى حل سلمي لجميع التحديات التي يواجهها». كما تبادلا وجهات النظر وموقف البلدين تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جهتها، قالت الرئاسة السورية، في بيان، إن بن زايد أكد للأسد أن «موقف الإمارات ثابتٌ في دعمها لوحدة أراضي سورية واستقرارها، مشدداً على ضرورة انسحاب كلّ القوات الأجنبية الموجودة بشكلٍ لا شرعي على الأراضي السورية، كما أعرب عن حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع سورية في المجالات التي تحقق تطلعات الشعبين الشقيقين».

فيما أكد الأسد لولي عهد أبوظبي «أنَّ الإمارات دولةٌ لها دورٌ كبير نظراً للسياسات المتوازنة التي تنتهجها تجاه القضايا الدولية»، مشيراً «إلى أنَّ العالم يتغير ويسير لمدةٍ طويلةٍ باتجاه حالة اللاستقرار لذلك فإنّه ولحماية منطقتنا علينا الاستمرار بالتمسك بمبادئنا وبسيادة دولنا ومصالح شعوبنا» وفق الرئاسة السورية.

بن زايد يودع الأسد في ختام زيارته إلى الإمارات

حضر لقاء بن زايد والأسد في أبوظبي كل من مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي.

كما حضر اللقاء الوفد المرافق للرئيس السوري الذي ضم وزير الخارجية والمغتربين فيصل مقداد، ونائبه بشار الجعفري، ووزير شؤون الرئاسة منصور عزام، وعددا من المسؤولين.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية إلى أن الرئيس السوري غادر أبوظبي عبر مطار البطين وكان في وداعه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبدأ الرئيس السوري في وقت سابق اليوم زيارته إلى الإمارات استهلها بمدينة دبي حيث كان في استقباله وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، قبل أن يلتقى حاكمها الشيخ محمد بن راشد في استراحته في المرموم بدبي.

لقاء الشيخ محمد بن زليد والرئيس بشار الأسد بقصر الشاطئ في أبوظبي، الجمعة 18 مارس 2022. (الرئاسة السورية)

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد والرئيس بشار الأسد خلال لقائهما في أبوظبي، الجمعة 18 مارس 2022. (الرئاسة السورية)