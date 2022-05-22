روسيا تقصف القوات الأوكرانية في منطقتي دونباس وميكولايف

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن قواتها قصفت القوات الأوكرانية جوًا وبالمدفعية في الشرق والجنوب، مستهدفة مراكز القيادة والجنود ومستودعات الذخيرة.

وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف، أن صواريخ أُطلقت من الجو أصابت ثلاث نقاط قيادة و13 منطقة تحتشد فيها قوات ومعدات عسكرية أوكرانية، إضافة إلى أربعة مستودعات للذخيرة في دونباس، بحسب وكالة «رويترز».

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وأضاف كوناشينكوف، أن الصواريخ الروسية أصابت نظامًا متنقلًا مضادًا للطائرات المسيرة، قرب هانيفكا على بعد نحو 100 كيلومتر شمال شرق مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا، موضحًا أن «الصواريخ والمدفعية أصابت 583 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية و41 نقطة مراقبة و76 وحدة مدفعية وهاون (مورتر) في مواقع إطلاق النار، بينها ثلاث بطاريات «غراد»، إضافة إلى محطة بوكوفيل للحرب الإلكترونية الأوكرانية بالقرب من هانيفكا في منطقة ميكولايف».