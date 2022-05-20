مجموعة السبع تتعهد تقديم 19.8 مليار دولار لدعم مالية أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

تعهدت مجموعة السبع، الجمعة، بتقديم 19.8 مليار دولار لدعم ميزانية أوكرانيا، التي تواجه منذ فبراير غزوا روسيا، وفق ما جاء في إعلان صدر في ختام اجتماع لوزراء مالية الدول الأعضاء في المجموعة في ألمانيا.

وجاء في الإعلان المشترك «العام 2022، نصرف 19.8 مليار دولار كدعم للميزانية، بينها 9.5 مليار دولار كتعهدات جديدة (...) بهدف مساعدة أوكرانيا في سد عجزها المالي ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية للشعب الأوكراني»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- مجموعة السبع «لن تعترف إطلاقا بأي حدود» تسعى روسيا لفرضها بالقوة مع أوكرانيا

السبت الماضي، توعد وزراء خارجية دول مجموعة السبع، «بتوسيع العقوبات» الاقتصادية المفروضة على موسكو لغزوها أوكرانيا، لتشمل «قطاعات تعول عليها روسيا بصورة خاصة»، داعين الصين إلى «عدم تقويض» هذه التدابير.

وضع حد للتبعية لموارد الطاقة الروسية

وتعتزم القوى الاقتصادية السبع الكبرى «تسريع جهودها»، من أجل «وضع حد للتبعية لموارد الطاقة الروسية»، وفق ما جاء في بيان صدر في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام في شمال ألمانيا، ودعوا فيه الصين إلى «عدم مساندة روسيا في الهجوم» الذي تشنه على أوكرانيا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأكدت مجموعة السبع أنها «لن تعترف إطلاقا»، بالحدود التي تسعى روسيا لفرضها بالقوة خلال هجومها العسكري على أوكرانيا، على ما قال وزراء خارجية المجموعة.