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«البنتاغون» يعلن أول مشاورات أميركية مع روسيا منذ غزو أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 مايو 2022, 07:02 مساء
«البنتاغون» يعلن أول مشاورات أميركية مع روسيا منذ غزو أوكرانيا
مبنى البنتاغون في واشنطن، 18 يناير 2022 (أ ف ب)
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أعلن البنتاغون أن رئيسي الأركان الأميركي والروسي أجريا مشاورات هاتفية، اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وقال الناطق باسم هيئة الأركان الأميركية، الكولونيل ديف باتلر، إن الجنرال مارك ميلي والجنرال فاليري غيراسيموف «ناقشا مواضيع عدة تثير القلق على الصعيد الأمني». وتوافق الجانبان على عدم كشف تفاصيل هذه المشاورات، حسب وكالة «فرانس برس».

دعم عسكري أميركي لأوكرانيا
خلال أسابيع الحرب قدمت واشنطن دعما عسكريًا إلى أوكرانيا لكنه لم يكن على المستوى المأمول من البلد الأوروبي، فقد أعلن الناطق باسم البنتاغون جون كيربي في 20 أبريل الماضي أن أوكرانيا تسلّمت قطع غيار لسلاحها الجوي وليس مقاتلات كاملة.

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وقال كيربي: «لقد ظننت أن العرض الذي قدّمته دولة أخرى في المنطقة لتزويد أوكرانيا طائرات كاملة... وُضع حيزّ التنفيذ، لكنّ الحال ليست كذلك».

وأضاف أن الأوكرانيين لديهم عدد من الطائرات المقاتلة أكبر مما كان قبل أسبوعين. وتابع: «دون الخوض في التفاصيل بشأن ما تقدمه دول أخرى يمكنني القول إنهم تلقوا طائرات وقطع غيار إضافية لزيادة أسطولهم»، ملمحًا إلى أن الأمر يتعلق بطائرات روسية الصنع.

بايدن يعلن تقديم دخائر مدفعية وأجهزة رادار
وفي 7 مايو الجاري، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا تشمل خصوصًا ذخائر مدفعية وأجهزة رادار، لكنه حذّر من أن المبالغ المالية المرصودة لتزويد كييف بالأسلحة أشرفت على النفاد، داعيًا الكونغرس إلى رصد مبالغ إضافية.

وقال بايدن «أعلن حزمة إضافية من المساعدات الأمنية التي ستوفر لأوكرانيا مزيدًا من الذخائر المدفعية وأجهزة الرادار وغيرها من المعدات»، فيما أشار مسؤول أميركي رفيع إلى أن الحزمة تقدر بقيمة 150 مليون دولار.

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