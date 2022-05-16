«الإليزيه»: فرنسا ستقف إلى جانب فنلندا والسويد إذا تعرضتا لعدوان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الإليزيه، مساء الإثنين، أن فرنسا «ستقف إلى جانب فنلندا والسويد» في حال تعرضتا لعدوان، وذلك بعدما أعلن البلدان انهما طلبا رسميًا ترشحهما لعضوية حلف شمال الأطلسي.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن «أي دولة تسعى إلى اختبار التضامن الأوروبي، عبر تهديد أو عدوان على سيادتهما وبأي وسيلة كانت، ينبغي أن تتأكد أن فرنسا ستقف إلى جانب فنلندا والسويد»، وفق «فرانس برس».

ماكرون يدعم «بشكل تام» قرار السويد

أعلن قصر الإليزيه، الإثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يدعم «بشكل تام» قرار السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد إعلان رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن في هذا الصدد.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن «رئيس الجمهورية يدعم بشكل تام القرار السيادي للسويد بالانضمام سريعًا إلى حلف شمال الأطلسي»، بعدما سبق أن رحب ماكرون بقرار مماثل اتخذته فنلندا في 12 مايو، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت رئيسة الوزراء السويدية، أن بلادها ستطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، متحدثة عن «حقبة» جديدة لهذا البلد الاسكندينافي. وقالت أندرسن، خلال مؤتمر صحفي، إن «الحكومة قررت إبلاغ حلف شمال الأطلسي برغبة السويد في أن تصبح عضوًا في الحلف»، مضيفة: «نغادر حقبة لكي ندخل حقبة جديدة».

موسكو ترد على عمليات الانتشار العسكري

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لن يشكل «تهديدًا» في حد ذاته، لكن موسكو سترد على عمليات الانتشار العسكري.

وأفاد بوتين، خلال قمة لتحالف عسكري إقليمي عقد في الكرملين، إن توسيع الناتو ليشمل فنلندا والسويد «لا يشكل تهديدًا مباشرًا لنا.. لكن توسيع البنى التحتية العسكرية في أراضي هاتين الدولتين سيدفعنا بالتأكيد إلى الرد».