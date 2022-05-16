السويد ستطلب الانضمام إلى حلف الأطلسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن، الإثنين، أن بلادها ستطلب الانضمام إلى حلف شمال الاطلسي، متحدثة عن «حقبة» جديدة لهذا البلد الاسكندينافي.

وقالت أندرسن، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن «الحكومة قررت إبلاغ حلف شمال الأطلسي برغبة السويد في أن تصبح عضوا في الحلف»، مضيفة «نغادر حقبة لكي ندخل حقبة جديدة»، وفق وكالة فرانس برس.

والأحد، أكدت أندرسون، أن ترشح بلادها وفنلندا لعضوية حلف شمال الأطلسي هو «الأفضل» بالنسبة إلى السويد وأمنها.

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ووافق الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد، في وقت سابق الأحد، على ترشح البلاد لعضوية حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي يمهد لتقديم الحكومة طلب انضمام تزامنًا مع فنلندا.

رد روسي منتظر

فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لن يشكل «تهديدا» في حد ذاته، لكن موسكو سترد على عمليات الانتشار العسكري.

وأفاد بوتين، خلال قمة لتحالف عسكري إقليمي تعقد في الكرملين، إن توسيع الناتو ليشمل فنلندا والسويد «لا يشكّل تهديدا مباشرا لنا.. لكن توسيع البنى التحتية العسكرية في أراضي هذه الدول سيدفعنا بالتأكيد إلى الرد»، وفق وكالة «فرانس برس».