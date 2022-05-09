الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة

القاهرة - بوابة الوسط

حذّرت الأمم المتّحدة من أنّ هناك احتمالاً بنسبة 48% بأن يصل المتوسط السنوي لدرجة حرارة الأرض خلال سنة واحد على الأقل من السنوات الخمس المقبلة إلى 1.5 درجة مئوية بالمقارنة مع ما كان عليه معدّل حرارة سطح الكوكب قبل الحقبة الصناعية.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة في تحديث مناخي، مساء الإثنين، إنّ هناك «احتمالاً بنسبة 48% بأن يصل المتوسط السنوي لدرجة الحرارة العالمية مؤقتاً إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي، في سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة، ويتزايد هذا الاحتمال مع مرور الوقت»، وفق وكالة «فرانس برس».