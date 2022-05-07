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زعيم «القاعدة» الظواهري يلوم الولايات المتحدة على غزو أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 مايو 2022, 09:49 مساء
زعيم «القاعدة» الظواهري يلوم الولايات المتحدة على غزو أوكرانيا
زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري. (الإنترنت)
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ظهر زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري في شريط مصور تم تسجيله، لمناسبة مقتل سلفه أسامة بن لادن قبل 11 سنة، ولام الظواهري في هذا الفيديو الولايات المتحدة على غزو أوكرانيا.

وقال الظواهري خلال خطابه الذي استمر 27 دقيقة، إن ضعف الولايات المتحدة كان السبب وراء تحول حليفتها أوكرانيا إلى ضحية للغزو الروسي، بحسب «يورو نيوز». 

ونشر الفيديو يوم الجمعة، وفق منظمة «سايت إنتلجانس غروب» الأميركية غير الحكومية، التي تتعقب نشاط الجماعات المقاتلة والتنظيمات العنصرية المروجة لتفوق العرق الأبيض.

 «الولايات المتحدة في حالة ضعف وانحدار»
وظهر الظواهري جالسًا تحيط به كتب وإلى جانبه سلاح ناري، قائلًا إن الولايات المتحدة في حالة ضعف وانحدار، مستشهدًا بتأثير حربي العراق وأفغانستان اللتين أعلنتها الولايات المتحدة بعد هجمات سبتمبر. 

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وقال الظواهري: «ها هي الولايات المتحدة، بعد هزيمتها في العراق وأفغانستان والكوارث الاقتصادية التي سببتها غزوات الحادي عشر من سبتمبر، وبعد جائحة كورونا، وبعد أن تركت حليفتها أوكرانيا فريسة للروس».

وكانت الولايات المتحدة قتلت الزعيم السابق للتنظيم أسامة بن لادن سنة 2011 في باكستان. أما مكان وجود الظواهري فهو غير معروف، ولا يزال مطلوبًا من مكتب التحقيقات الفدرالي، لضلوعه في هجمات نيويورك 2001.

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