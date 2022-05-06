أوكرانيا تتهم روسيا بإطلاق النار أثناء عملية إجلاء مدنيين من مصنع آزوفستال في ماريوبول

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت كتيبة آزوف، التي تدافع عن مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية، حيث يتحصّن آخر المقاتلين الأوكرانيين في مدينة ماريوبول (جنوب شرق)، الجمعة، القوات الروسية باستهداف إحدى السيارات التي كانت تشارك في عملية إجلاء مدنيين، ما تسبب بمقتل جندي.

وقالت الكتيبة، عبر تطبيق تلغرام «أثناء وقف إطلاق النار في أراضي مصنع آزوفستال، استهدف الروس سيارةً بصاروخ موجه مضاد للدبابات.. هذه السيارة كانت متوجهة نحو مدنيين لإجلائهم من المصنع»، مضيفة «قُتل مقاتل وجُرح ستة آخرون»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وجرى إجلاء نحو 500 مدني من مدينة ماريوبول المدمرة ومصنع آزوفستال المحاصر منذ بدء عملية للأمم المتحدة، على ما أعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، الجمعة.

- أوكرانيا: إجلاء 500 مدني من ماريوبول والعملية مستمرة

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن أندري يرماك قوله على «تلغرام»: «تمكنا من إجلاء نحو 500 مدني»، مضيفا أن كييف «ستفعل كل ما بوسعها لإنقاذ المدنيين والعسكريين» العالقين في المدينة المنكوبة، متابعا أن عمليات الإجلاء ستستمر.

وأعلن مسؤول أممي، أمس الخميس، توجه قافلة جديدة تابعة للأمم المتحدة الى مجمع آزوفستال الصناعي، آخر جيب للمقاومة الاوكرانية في مدينة ماريوبول، بهدف إجلاء المدنيين المحاصرين فيه.