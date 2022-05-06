أوكرانيا: إجلاء 500 مدني من ماريوبول والعملية مستمرة

القاهرة - بوابة الوسط

جرى إجلاء نحو 500 مدني من مدينة ماريوبول المدمرة ومصنع آزوفستال المحاصر منذ بدء عملية للأمم المتحدة، على ما أعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، الجمعة.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن أندري يرماك قوله على «تلغرام»: «تمكنا من إجلاء نحو 500 مدني»، مضيفا أن كييف «ستفعل كل ما بوسعها لإنقاذ المدنيين والعسكريين» العالقين في المدينة المنكوبة، متابعا أن عمليات الإجلاء ستستمر.

وأعلن مسؤول أممي، أمس الخميس، توجه قافلة جديدة تابعة للأمم المتحدة الى مجمع آزوفستال الصناعي، آخر جيب للمقاومة الاوكرانية في مدينة ماريوبول، بهدف إجلاء المدنيين المحاصرين فيه.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف الشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، خلال مؤتمر في وارسو: «اليوم، في الوقت الذي نتحدث فيه، تتجه قافلة لبلوغ آزوفستال بحلول صباح الغد مع أمل بإجلاء ما تبقى من المدنيين الموجودين في هذا الجحيم القاتم منذ أسابيع عدة وأشهر، وإعادتهم بأمان».

- الكرملين يؤكد تشغيل الممرات الإنسانية في المجمع الصناعي بماريوبول

روسيا تعلن هدنة لإجلاء المدنيين في ماريوبول

والخميس أيضا، أكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تشغيل الممرات الإنسانية في موقع مصنع آزوفستال للمعادن. وقال بيسكوف للصحفيين: «الممرات تعمل اليوم»، مضيفا أن القوات الروسية ما زالت تحاصر المصنع، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، أمس الأربعاء، إن «القوات المسلحة الروسية ستفتح ممرا إنسانيا من الساعة الثامنة إلى 18.00 بتوقيت موسكو في الخامس والسادس والسابع من مايو، من موقع مصنع آزوفستال للمعادن لإجلاء المدنيين».

وأضافت: «خلال هذه الفترة ستوقف القوات المسلحة الروسية ووحدات جمهورية دونيتسك الشعبية (التي أعلنها الانفصاليون الموالون لروسيا من جانب واحد) إطلاق النار والأعمال العدائية من جانب واحد»، وأكدت أنه سيسمح للمدنيين الذين لجأوا إلى المجمع الصناعي بالتوجه إلى روسيا أو الأراضي التي تسيطر عليها كييف.

وحسب الوكالة الفرنسية، فإن الاستيلاء على هذه المدينة يشكل «انتصارا مهما» للروس لأنه سيسمح لهم بتعزيز مكاسبهم في المناطق الساحلية على طول بحر آزوف عبر ربط منطقة دونباس التي يسيطر عليها الموالون لهم جزئيا، بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.