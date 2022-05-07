أوكرانيا تعلن إجلاء «جميع النساء والأطفال والمسنين» من مصنع «آزوفستال»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كييف، السبت، أنه تم إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين من مصنع «آزوفستال»، جيب المقاومة الأخير للقوات الأوكرانية في مواجهة الجيش الروسي في مدينة ماريوبول المدمرة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، عبر منصات التواصل الاجتماعي، «تم تنفيذ أمر الرئيس: جميع النساء، جميع الأطفال وجميع المسنين تم إجلاؤهم من آزوفستال. تم إنجاز هذا الجزء من المهمة الإنسانية في ماريوبول»، بحسب «فرانس برس».

وفي ماريوبول التي تحاصرها القوات الروسية منذ أسابيع، تمكن نحو خمسين مدنيًا إضافيًا، الجمعة، من مغادرة «آزوفستال»، ضمن قافلة إنسانية على ما أعلنت فيريشتشوك ووزارة الدفاع الروسية. وأضافت فيريشتشوك: «نجحنا اليوم في إخراج خمسين امرأة وطفلًا ومسنًا من آزوفستال». وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن 11 طفلًا أُخرجوا الجمعة.

وبدأت هذه العمليات التي تجرى تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي وسمحت بحسب كييف، بخروج 500 مدني من ماريوبول.

ضربات صاروخية

في المقابل، أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية، في بيانها الصباحي السبت، أن «العدو لم يوقف هجومه». وأضافت الوزارة: «في ماريوبول، يواصل العدو صد وحدات الدفاع الأوكرانية في محيط آزوفستال»، لافتة الى أن الجنود الروس دمروا ثلاثة جسور على الطرق «لإبطاء الهجوم المضاد» في منطقة خاركيف.

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وبحسب المصدر نفسه، سُجّلت ضربات صاروخية، الجمعة والسبت، في المنطقة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا وفي مدينة ميكولايف في الجنوب وفي محيط منطقة دونيتسك (شرق). ومساء الجمعة سقط صاروخان في مدينة أوديسا الساحلية الكبيرة على البحر الأسود من دون أن يوقعا ضحايا، على ما أعلنت القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية.

وأعربت السلطات الأوكرانية عن قلقها من تصاعد عمليات القصف مع اقتراب موعد التاسع من مايو. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشو، الجمعة، «رجاءً لا تتجاهلوا الإنذارات الجوية وانزلوا فورًا إلى الملاجئ، فخطر حصول قصف عالٍ جدًا في كل مناطق أوكرانيا».

وحذر المواطنين من أن العاصمة الأوكرانية لن تشهد احتفالات في ذكرى التاسع من مايو.

هدية لفلاديمير بوتين

وقال أولكسي أريستوفيتس، أحد مستشاري زيلينسكي، «يسعى العدو إلى القضاء على المدافعين عن آزوفستال. يسعى إلى ذلك قبل التاسع من مايو هدية لفلاديمير بوتين».

ومنذ بدء غزو أوكرانيا، لم تتمكن موسكو من إعلان سيطرتها سوى على مدينة واحدة مهمة هي خيرسون، في الجنوب. وكان الجيش الروسي يستكمل، السبت، آخر تدريباته في الساحة الحمراء قبل العرض العسكري التقليدي في عيد النصر في 9 مايو بحضور جنود شاركوا في غزو أوكرانيا.

وصباح السبت أكدت هيئة أركان القوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية واصلت الجمعة هجومها على مصنع الصلب الكبير رغم وقف إطلاق النار الذي أعلنته من جانب واحد الخميس لمدة ثلاثة أيام.

ومدينة ماريوبول التي كانت تضم قبل الحرب نحو 500 ألف نسمة دمّرتها المعارك والحصار المستمر منذ شهرين, في الشرق، أعلن رئيس بلدية سيفيرودونيتسك، الجمعة، أن هذه المدينة وهي من إحدى المدن الرئيسية في دونباس التي لا تزال تخضع لسيطرة الأوكرانيين، باتت «شبه محاصرة» من القوات الروسية والانفصاليين.