Atwasat

القائد الأعلى لحركة طالبان في أفغانستان يأمر النساء بارتداء البرقع في الأماكن العامة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 مايو 2022, 11:21 صباحا
القائد الأعلى لحركة طالبان في أفغانستان يأمر النساء بارتداء البرقع في الأماكن العامة
امرأتان أفغانيتان ترتديان الجلباب المحلي, (الإنترنت)
alwasat radio

أمر القائد الأعلى لأفغانستان وحركة طالبان هبة الله أخوند زاده، النساء السبت، بارتداء البرقع في الأماكن العامة، في أحد أكثر القيود صرامة التي تفرض على النساء منذ سيطرة الحركة على الحكم مجددًا العام الماضي.

وجاء في مرسوم صادر عن زاده، نشرته سلطات حركة طالبان في كابل، «ينبغي عليهن وضع التشادري (تسمية أخرى للبرقع)، تماشيًا مع التقاليد»، وفق وكالة «فرانس برس».

ومطلع مايو الجاري، ظهر زاده، الأحد، علنًا للمرة الثانية فقط خلال ست سنوات، وقال للمصلين الذين يحتفلون بعيد الفطر، إن «طالبان» حققت الحرية والأمن منذ سيطرتها على السلطة العام الماضي، وذلك بعد أيام فقط، على انفجار قنبلة في مسجد في كابل.

تغطية الوجه باستثناء العينين
وأضاف المرسوم أن النساء متوسطات العمر «ينبغي أن يغطين وجوههن باستثناء العينين، بما تنص عليه أحكام الشريعة عندما يلتقين رجالًا من غير المحرمين»، مضيفا «يفضل أن تلازم النساء المنزل» إذا لم يكن لديهن عمل مهم في الخارج.

ويعدد المرسوم أيضًا العقوبات التي يواجهها أرباب العائلات، الذين لا يفرضون على نساء في أسرهم ارتداء البرقع.

ومنذ عودة طالبان إلى الحكم في منتصف أغسطس الماضي، نشرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، توصيات عدة بشأن طريقة لباس النساء، لكن هذا أول مرسوم بهذا الشأن يصدر على المستوى الوطني.

وكانت الحركة فرضت على النساء حتى الآن، وضع الحجاب الذي يغطي الرأس لكن يترك الوجه ظاهرًا، لكنها كانت توصي بشدة بارتداء البرقع الذي سبق أن فرضته خلال فترة حكمها الأولى بين 1996 و2001..

وكان موظفون في وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجلدون كل امرأة يجدونها لا ترتدي البرقع.

- القائد الأعلى لأفغانستان يشيد «بالأمن» في ظهور نادر لمناسبة العيد

فيما أحاطت إجراءات أمنية مشددة بالرجل الذي قدم على أنه هبة الله أخوند زاده، الذي قال لآلاف المصلين في مسجد عيد كاه في مدينة قندهار الجنوبية، مركز السلطة الإسلامية، «تهانينا على النصر والحرية والنجاح.. تهانينا على هذا الأمن وعلى النظام الإسلامي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القائد الأعلى لحركة طالبان في أفغانستان يأمر النساء بارتداء البرقع في الأماكن العامة

القائد الأعلى لحركة طالبان في أفغانستان يأمر النساء بارتداء البرقع في الأماكن ...
حفل زفاف في موقف سيارات

حفل زفاف في موقف سيارات
الأمم المتحدة: أفريقيا تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب حرب أوكرانيا

الأمم المتحدة: أفريقيا تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب حرب أوكرانيا
وزير الدفاع الأميركي السابق: ترامب سألني عن إمكانية قصف مصانع المخدرات في المكسيك

وزير الدفاع الأميركي السابق: ترامب سألني عن إمكانية قصف مصانع المخدرات في ...
كلمات مؤثرة من «غوارديولا» بسبب الهزيمة أمام ريال مدريد

كلمات مؤثرة من «غوارديولا» بسبب الهزيمة أمام ريال مدريد
نجم الأهلي طرابلس السابق يطالب «الحكومة» بالإسراع في علاج الهاشمي البهلول

نجم الأهلي طرابلس السابق يطالب «الحكومة» بالإسراع في علاج الهاشمي البهلول
«المسابقات» تصدر جدول الأسبوع الثامن إيابا بالدوري الممتاز

«المسابقات» تصدر جدول الأسبوع الثامن إيابا بالدوري الممتاز
إيطاليا: عقيدة روسيا تنطوي على إمكانية استخدام سلاح نووي تكتيكي حال عرقلة العمليات الميدانية

إيطاليا: عقيدة روسيا تنطوي على إمكانية استخدام سلاح نووي تكتيكي حال عرقلة ...
لعبة الفاغنر

لعبة الفاغنر
باشاغا: أرى أن تمارس حكومتنا مهام عملها من سرت

باشاغا: أرى أن تمارس حكومتنا مهام عملها من سرت
النفط الليبي والحرب والمبعوث الأممي الجديد.. أبرز مصادر القلق في تقرير مجلس الأمن

النفط الليبي والحرب والمبعوث الأممي الجديد.. أبرز مصادر القلق في تقرير مجلس ...
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»

«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
مأساة النيهوم (3)

مأساة النيهوم (3)
«رويترز»: انخفاض إنتاج النفط من ليبيا عوض زيادة إمدادات كبار المنتجين

«رويترز»: انخفاض إنتاج النفط من ليبيا عوض زيادة إمدادات كبار المنتجين
شركة البريقة تنفي احتواء البنزين على شوائب وتؤكد خلو الوقود من المواد الملوثة

شركة البريقة تنفي احتواء البنزين على شوائب وتؤكد خلو الوقود من المواد الملوثة
كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء الانتخابات

كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء الانتخابات
تفاصيل الخلاف الغربي الروسي داخل مجلس الأمن حول ليبيا.. ورد السني على «الجنائية الدولية»

تفاصيل الخلاف الغربي الروسي داخل مجلس الأمن حول ليبيا.. ورد السني على «الجنائية ...
بعد سحب بعضهم.. تقرير أميركي يكشف بقاء 5000 مرتزق تابعين لروسيا في ليبيا

بعد سحب بعضهم.. تقرير أميركي يكشف بقاء 5000 مرتزق تابعين لروسيا في ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مراسم تنصيب بسيطة لماكرون في حضور ساركوزي وهولاند
مراسم تنصيب بسيطة لماكرون في حضور ساركوزي وهولاند
القائد الأعلى لحركة طالبان في أفغانستان يأمر النساء بارتداء البرقع في الأماكن العامة
القائد الأعلى لحركة طالبان في أفغانستان يأمر النساء بارتداء ...
هجمات جديدة على منطقة تدعمها روسيا في مولدوفا
هجمات جديدة على منطقة تدعمها روسيا في مولدوفا
مقاطعة في بكين تغلق صالات الرياضة ودور السينما لوقف انتشار «كوفيد»
مقاطعة في بكين تغلق صالات الرياضة ودور السينما لوقف انتشار ...
هدوء في كولومبو بعد إعلان سريلانكا حالة الطوارئ
هدوء في كولومبو بعد إعلان سريلانكا حالة الطوارئ
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زيلينسكي: «تصفية» آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول «ستنهي المفاوضات» مع موسكو
زيلينسكي: «تصفية» آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول ......
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»...
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بتبرير استخدامها للفيتو
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس ......
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟...
مقتل 80 شخصا في انفجار بمنشأة نفط غير قانونية بنيجيريا
مقتل 80 شخصا في انفجار بمنشأة نفط غير قانونية بنيجيريا...
المزيد
محكمة في كاليفورنيا ترفض شكوى ترامب ضد «تويتر»
محكمة في كاليفورنيا ترفض شكوى ترامب ضد «تويتر»...
قتلى في حرائق بـ200 مبنى بسيبيريا
قتلى في حرائق بـ200 مبنى بسيبيريا...
موسكو: إحباط هجوم إرهابي في ألمانيا ضد عدد من الروس
موسكو: إحباط هجوم إرهابي في ألمانيا ضد عدد من الروس...
هدوء في كولومبو بعد إعلان سريلانكا حالة الطوارئ
هدوء في كولومبو بعد إعلان سريلانكا حالة الطوارئ...
مقاطعة في بكين تغلق صالات الرياضة ودور السينما لوقف انتشار «كوفيد»
مقاطعة في بكين تغلق صالات الرياضة ودور السينما لوقف انتشار ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط