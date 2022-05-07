القائد الأعلى لحركة طالبان في أفغانستان يأمر النساء بارتداء البرقع في الأماكن العامة

القاهرة - بوابة الوسط

أمر القائد الأعلى لأفغانستان وحركة طالبان هبة الله أخوند زاده، النساء السبت، بارتداء البرقع في الأماكن العامة، في أحد أكثر القيود صرامة التي تفرض على النساء منذ سيطرة الحركة على الحكم مجددًا العام الماضي.

وجاء في مرسوم صادر عن زاده، نشرته سلطات حركة طالبان في كابل، «ينبغي عليهن وضع التشادري (تسمية أخرى للبرقع)، تماشيًا مع التقاليد»، وفق وكالة «فرانس برس».

ومطلع مايو الجاري، ظهر زاده، الأحد، علنًا للمرة الثانية فقط خلال ست سنوات، وقال للمصلين الذين يحتفلون بعيد الفطر، إن «طالبان» حققت الحرية والأمن منذ سيطرتها على السلطة العام الماضي، وذلك بعد أيام فقط، على انفجار قنبلة في مسجد في كابل.

تغطية الوجه باستثناء العينين

وأضاف المرسوم أن النساء متوسطات العمر «ينبغي أن يغطين وجوههن باستثناء العينين، بما تنص عليه أحكام الشريعة عندما يلتقين رجالًا من غير المحرمين»، مضيفا «يفضل أن تلازم النساء المنزل» إذا لم يكن لديهن عمل مهم في الخارج.

ويعدد المرسوم أيضًا العقوبات التي يواجهها أرباب العائلات، الذين لا يفرضون على نساء في أسرهم ارتداء البرقع.

ومنذ عودة طالبان إلى الحكم في منتصف أغسطس الماضي، نشرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، توصيات عدة بشأن طريقة لباس النساء، لكن هذا أول مرسوم بهذا الشأن يصدر على المستوى الوطني.

وكانت الحركة فرضت على النساء حتى الآن، وضع الحجاب الذي يغطي الرأس لكن يترك الوجه ظاهرًا، لكنها كانت توصي بشدة بارتداء البرقع الذي سبق أن فرضته خلال فترة حكمها الأولى بين 1996 و2001..

وكان موظفون في وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجلدون كل امرأة يجدونها لا ترتدي البرقع.

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فيما أحاطت إجراءات أمنية مشددة بالرجل الذي قدم على أنه هبة الله أخوند زاده، الذي قال لآلاف المصلين في مسجد عيد كاه في مدينة قندهار الجنوبية، مركز السلطة الإسلامية، «تهانينا على النصر والحرية والنجاح.. تهانينا على هذا الأمن وعلى النظام الإسلامي».