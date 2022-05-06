Atwasat

الصين: ارتفاع حصيلة قتلى انهيار المبنى إلى 53

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 مايو 2022, 09:04 صباحا
الصين: ارتفاع حصيلة قتلى انهيار المبنى إلى 53
لقطة جوية تظهر المبنى المنهار في شانغشا. (أ ف ب)
alwasat radio

قضى 53 شخصا في انهيار مبنى في وسط الصين، على ما أكدت السلطات، الجمعة، معلنة انتهاء عملية الإنقاذ في الكارثة التي نسبت إلى عمليات بناء غير قانونية.

وانهار المبنى التجاري المؤلف من ثماني طبقات الجمعة الماضي في مدينة شانغشا (وسط)، ما دفع بالسلطات إلى إطلاق عملية بحث وإنقاذ مضنية استمرت أكثر من ستة أيام لانتشال الناجين من بين أكوام الركام والحديد، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت القناة الرسمية «سي سي تي في» عن مسؤولين في المدينة قولهم إن «أعمال البحث والإنقاذ في موقع انهيار المبنى في شانغشا استُكملت»، وأضافت: «جرى العثور على جميع الأشخاص المحاصرين والعالقين من جراء الحادث»، موضحة أنه «اُنقذ عشرة أشخاص وقضى 53 شخصا».

والناجي العاشر الذي أنقذ من الركام بُعيد منتصف ليل الخميس- الجمعة، كان عالقا تحت الأنقاض لقرابة ستة أيام، على ما أعلنت وسائل إعلام رسمية في وقت سابق.

السلطات تقدم اعتذارها بعد الحادث
وقدمت كبيرة مسؤولي الحزب الشيوعي في شانغشا، وو غوينينغ، باسمها وباسم مسؤولي المدينة اعتذارها على خلفية الحادث وانحنت تكريما للضحايا، خلال إيجاز صحفي الجمعة.

وقدم المسؤولون «اعتذارا صادقا إلى المجتمع» و«عبروا عن تعازيهم العميقة لجميع عائلات الضحايا والجرحى»، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، فيما عبرت وو عن «حزنها الكبير»، وتعهدت بأن يتعاون المسؤولون «بالكامل مع الدوائر العليا لإجراء تحقيق دقيق في أسباب الحادث (...) وتقديم تفسير مسؤول لكل المجتمع».

وكانت السلطات أشارت في حصيلة سابقة إلى وجود 26 قتيلا، لكن عدد القتلى ارتفع بعد العثور على مزيد الجثث مساء الخميس. وكان المبنى يضم شققا سكنية وفندقا ودار سينما. وخلف انهياره كومة من الركام والكتل الخرسانية الملتوية.

وقالت امرأة انتشلت بعد 88 ساعة على الكارثة، لوسائل الإعلام الرسمية إنها كانت تدرس جالسة على سريرها وقت الكارثة وتمكنت من البقاء على قيد الحياة بفضل بعض المياه وبطانية تدفأت بها.

- ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في الصين إلى 26 قتيلا

وتمكن عناصر الإنقاذ من العثور على الناجين بمساعدة من الكلاب المدربة وأجهزة رصد مؤشرات الحياة وطائرات مسيرة، والاستدلال من صراخ الناجين وإحداثهم الجلبة، حسب وكالة «شينخوا».

توقيف 11 شخصا على خلفية الحادث
وأوقِف 11 شخصا بمن فيهم صاحب المبنى وفريق من مفتشي السلامة، في إطار حادث انهيار المبنى، إضافة إلى شخصين يشتبه في قيامهم بعمليات «تعديل غير قانونية» على المبنى وفقًا لسلطات شانغشا.

وقال مسؤولون إن خبراء مسح زوروا تقرير تدقيق في سلامة المبنى. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن المبنى  المنهار «بناء سكني جرى تشيده بمبادرة فردية»، أي بناه أشخاص أو شركات من دون تمويل حكومي.

وأعلنت وزارة الإسكان والتنمية الريفية-المدنية، الأحد، حملة للتدقيق في سلامة البناء تشمل «مساكن مشيدة بمبادرة فردية» على مستوى البلاد.

الرئيس الصيني يأمر بالتحقيق في أسباب انهيار المبنى
وأمر الرئيس الصيني، شي جينبينغ، الأسبوع الماضي، بإجراء تحقيق دقيق في أسباب انهيار المبنى، في ما يعد مؤشرا إلى فداحة الكارثة.

وتشهد الصين بانتظام كوارث من هذا النوع لأسباب منها عدم الامتثال لمعايير البناء وفساد مسؤولين مكلفين تطبيق تلك المعايير، وفق الوكالة الفرنسية.

في يناير تسبب انفجار يُعتقد أنه ناجم عن تسرب غاز في انهيار مبنى في مدينة تشونغكينغ بجنوب غرب البلاد ومقتل 16 شخصا على الأقل. ولقي 25 شخصا مصرعهم في يونيو 2021 في انفجار غاز في مجمع سكني بمدينة شيان الواقعة وسط البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد صلاح يتسلم جائزة الأفضل في البريميرليج من رابطة النقاد (صور)

محمد صلاح يتسلم جائزة الأفضل في البريميرليج من رابطة النقاد (صور)
بالصور: بعثة الأهلي طرابلس تصل بنغازي استعدادا لموقعة «الكونفدرالية»

بالصور: بعثة الأهلي طرابلس تصل بنغازي استعدادا لموقعة «الكونفدرالية»
مواعيد 3 مباريات مؤجلة في كأس ليبيا لكرة القدم

مواعيد 3 مباريات مؤجلة في كأس ليبيا لكرة القدم
«تيك توك» يعتزم تقاسم عائدات الإعلانات مع أبرز صناع المحتوى

«تيك توك» يعتزم تقاسم عائدات الإعلانات مع أبرز صناع المحتوى
أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه

أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه
تجمع للمنتخب الوطني في مدينة بنغازي

تجمع للمنتخب الوطني في مدينة بنغازي
توقيف شرطي هندي بتهمة اغتصاب مراهقة حضرت للإبلاغ عن تعرضها للاعتداء

توقيف شرطي هندي بتهمة اغتصاب مراهقة حضرت للإبلاغ عن تعرضها للاعتداء
للمرة الرابعة.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة مع زيادة التضخم

للمرة الرابعة.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة مع زيادة التضخم
«مسار إجباري» تطرح أغنيتها الجديدة «نص الحاجات» (فيديو)

«مسار إجباري» تطرح أغنيتها الجديدة «نص الحاجات» (فيديو)
زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا

زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا
«نوفا»: الدبيبة أدى زيارة مفاجئة للمستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة

«نوفا»: الدبيبة أدى زيارة مفاجئة للمستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة
إنصات

إنصات
لعبة الفاغنر

لعبة الفاغنر
اجتماع مرتقب لـ«أوبك+» وسط مخاوف مرتبطة بالصين

اجتماع مرتقب لـ«أوبك+» وسط مخاوف مرتبطة بالصين
بعد تحذير جزر سليمان من «غزو».. أستراليا تدعو إلى الهدوء

بعد تحذير جزر سليمان من «غزو».. أستراليا تدعو إلى الهدوء
القبض على شخص قتل أخيه عمدا في بنغازي

القبض على شخص قتل أخيه عمدا في بنغازي
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري ...
أكبر زيادة منذ 22 عاما.. «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع نسب الفائدة نصف نقطة مئوية

أكبر زيادة منذ 22 عاما.. «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع نسب الفائدة نصف نقطة مئوية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الصحة العالمية» تعلن حصيلة ضخمة لوفيات كورونا خلال عامين
«الصحة العالمية» تعلن حصيلة ضخمة لوفيات كورونا خلال عامين
«فرانس برس»: ثلاثة قتلى في هجوم بوسط إسرائيل
«فرانس برس»: ثلاثة قتلى في هجوم بوسط إسرائيل
بايدن يعين أول امرأة سوداء ومثلية ناطقة باسم البيت الأبيض
بايدن يعين أول امرأة سوداء ومثلية ناطقة باسم البيت الأبيض
قرغيزستان: 3 قتلى في إطلاق نار على الحدود الأوزبكستانية
قرغيزستان: 3 قتلى في إطلاق نار على الحدود الأوزبكستانية
الصين: ارتفاع حصيلة قتلى انهيار المبنى إلى 53
الصين: ارتفاع حصيلة قتلى انهيار المبنى إلى 53
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زيلينسكي: «تصفية» آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول «ستنهي المفاوضات» مع موسكو
زيلينسكي: «تصفية» آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول ......
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»...
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بتبرير استخدامها للفيتو
الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول دائمة العضوية بمجلس ......
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟...
مقتل 80 شخصا في انفجار بمنشأة نفط غير قانونية بنيجيريا
مقتل 80 شخصا في انفجار بمنشأة نفط غير قانونية بنيجيريا...
المزيد
مقتل 7 جنود و4 من أفراد قوات رديفة للجيش في كمينين ببوركينا فاسو
مقتل 7 جنود و4 من أفراد قوات رديفة للجيش في كمينين ببوركينا ......
أوربان: رغبة الاتحاد الأوروبي بفرض حظر نفطي على روسيا تجاوز للخط الأحمر ويضر بالوحدة
أوربان: رغبة الاتحاد الأوروبي بفرض حظر نفطي على روسيا تجاوز ......
أوكرانيا: إجلاء 500 مدني من ماريوبول والعملية مستمرة
أوكرانيا: إجلاء 500 مدني من ماريوبول والعملية مستمرة...
الصين: ارتفاع حصيلة قتلى انهيار المبنى إلى 53
الصين: ارتفاع حصيلة قتلى انهيار المبنى إلى 53...
قرغيزستان: 3 قتلى في إطلاق نار على الحدود الأوزبكستانية
قرغيزستان: 3 قتلى في إطلاق نار على الحدود الأوزبكستانية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط