الصين: ارتفاع حصيلة قتلى انهيار المبنى إلى 53

القاهرة - بوابة الوسط

قضى 53 شخصا في انهيار مبنى في وسط الصين، على ما أكدت السلطات، الجمعة، معلنة انتهاء عملية الإنقاذ في الكارثة التي نسبت إلى عمليات بناء غير قانونية.

وانهار المبنى التجاري المؤلف من ثماني طبقات الجمعة الماضي في مدينة شانغشا (وسط)، ما دفع بالسلطات إلى إطلاق عملية بحث وإنقاذ مضنية استمرت أكثر من ستة أيام لانتشال الناجين من بين أكوام الركام والحديد، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت القناة الرسمية «سي سي تي في» عن مسؤولين في المدينة قولهم إن «أعمال البحث والإنقاذ في موقع انهيار المبنى في شانغشا استُكملت»، وأضافت: «جرى العثور على جميع الأشخاص المحاصرين والعالقين من جراء الحادث»، موضحة أنه «اُنقذ عشرة أشخاص وقضى 53 شخصا».

والناجي العاشر الذي أنقذ من الركام بُعيد منتصف ليل الخميس- الجمعة، كان عالقا تحت الأنقاض لقرابة ستة أيام، على ما أعلنت وسائل إعلام رسمية في وقت سابق.

السلطات تقدم اعتذارها بعد الحادث

وقدمت كبيرة مسؤولي الحزب الشيوعي في شانغشا، وو غوينينغ، باسمها وباسم مسؤولي المدينة اعتذارها على خلفية الحادث وانحنت تكريما للضحايا، خلال إيجاز صحفي الجمعة.

وقدم المسؤولون «اعتذارا صادقا إلى المجتمع» و«عبروا عن تعازيهم العميقة لجميع عائلات الضحايا والجرحى»، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، فيما عبرت وو عن «حزنها الكبير»، وتعهدت بأن يتعاون المسؤولون «بالكامل مع الدوائر العليا لإجراء تحقيق دقيق في أسباب الحادث (...) وتقديم تفسير مسؤول لكل المجتمع».

وكانت السلطات أشارت في حصيلة سابقة إلى وجود 26 قتيلا، لكن عدد القتلى ارتفع بعد العثور على مزيد الجثث مساء الخميس. وكان المبنى يضم شققا سكنية وفندقا ودار سينما. وخلف انهياره كومة من الركام والكتل الخرسانية الملتوية.

وقالت امرأة انتشلت بعد 88 ساعة على الكارثة، لوسائل الإعلام الرسمية إنها كانت تدرس جالسة على سريرها وقت الكارثة وتمكنت من البقاء على قيد الحياة بفضل بعض المياه وبطانية تدفأت بها.

- ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في الصين إلى 26 قتيلا

وتمكن عناصر الإنقاذ من العثور على الناجين بمساعدة من الكلاب المدربة وأجهزة رصد مؤشرات الحياة وطائرات مسيرة، والاستدلال من صراخ الناجين وإحداثهم الجلبة، حسب وكالة «شينخوا».

توقيف 11 شخصا على خلفية الحادث

وأوقِف 11 شخصا بمن فيهم صاحب المبنى وفريق من مفتشي السلامة، في إطار حادث انهيار المبنى، إضافة إلى شخصين يشتبه في قيامهم بعمليات «تعديل غير قانونية» على المبنى وفقًا لسلطات شانغشا.

وقال مسؤولون إن خبراء مسح زوروا تقرير تدقيق في سلامة المبنى. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن المبنى المنهار «بناء سكني جرى تشيده بمبادرة فردية»، أي بناه أشخاص أو شركات من دون تمويل حكومي.

وأعلنت وزارة الإسكان والتنمية الريفية-المدنية، الأحد، حملة للتدقيق في سلامة البناء تشمل «مساكن مشيدة بمبادرة فردية» على مستوى البلاد.

الرئيس الصيني يأمر بالتحقيق في أسباب انهيار المبنى

وأمر الرئيس الصيني، شي جينبينغ، الأسبوع الماضي، بإجراء تحقيق دقيق في أسباب انهيار المبنى، في ما يعد مؤشرا إلى فداحة الكارثة.

وتشهد الصين بانتظام كوارث من هذا النوع لأسباب منها عدم الامتثال لمعايير البناء وفساد مسؤولين مكلفين تطبيق تلك المعايير، وفق الوكالة الفرنسية.

في يناير تسبب انفجار يُعتقد أنه ناجم عن تسرب غاز في انهيار مبنى في مدينة تشونغكينغ بجنوب غرب البلاد ومقتل 16 شخصا على الأقل. ولقي 25 شخصا مصرعهم في يونيو 2021 في انفجار غاز في مجمع سكني بمدينة شيان الواقعة وسط البلاد.