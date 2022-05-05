«إسرائيل» تعلن «اعتذار» بوتين لبينيت عن تصريح لافروف بشأن هتلر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء الدولة العبرية نفتالي بينيت، الخميس، اعتذاره عن التصريح الذي أدلى به وزير خارجيته سيرغي لافروف وقال فيه إن لأدولف هتلر «دما يهوديا».

رئيس الوزراء الإسرائيلي يقبل اعتذار بوتين

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية قولها في بيان إن «رئيس الوزراء قبِل اعتذار الرئيس بوتين عن تصريح لافروف وشكره على توضيح موقفه بشأن الشعب اليهودي وذكرى المحرقة».

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وفي وقت سابق اليوم، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ناقشا خلال المحادثة الهاتفية، المحرقة النازية، وسط سجال بين البلدين بسبب تصريحات روسية حول أدولف هتلر واتهامات روسية لإسرائيل بدعم «نازيين جدد» في أوكرانيا.