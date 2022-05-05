بوتين وبينيت يناقشان مسألة المحرقة وسط سجال بين البلدين حول النازية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ناقشا خلال محادثة هاتفية، الخميس، المحرقة النازية، وسط سجال بين البلدين بسبب تصريحات روسية حول أدولف هتلر واتهامات روسية لإسرائيل بدعم «نازيين جدد» في أوكرانيا.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الكرملين قوله إنه خلال المكالمة الهاتفية شدد الزعيمان خصوصا على أهمية التاسع من مايو، اليوم الذي تحيي فيه موسكو الذكرى السنوية لانتصارها على النازية والذي سيتيح هذا العام «تكريم ذكرى كل ضحايا» الحرب العالمية الثانية «بمن فيهم ضحايا المحرقة».

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إسرائيل تستنكر تصريحات لافروف بشأن هتلر

واستنكرت «إسرائيل»، الإثنين، تصريحات لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أشار فيها إلى أن الزعيم النازي، أدولف هتلر، له جذور يهودية وطالبت موسكو باعتذار.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنها استدعت السفير الروسي للتنديد بالتصريحات التي أدلى بها لافروف، يوم الأحد في مقابلة مع التلفزيون الإيطالي، وفق وكالة «يورو نيوز».

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إن تصريحات لافروف «مشينة ولا تغتفر».