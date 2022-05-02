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«إسرائيل» تندد بتصريحات لافروف عن هتلر وتستدعي السفير الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 مايو 2022, 10:48 صباحا
«إسرائيل» تندد بتصريحات لافروف عن هتلر وتستدعي السفير الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. (الإنترنت).
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استنكرت «إسرائيل»، الإثنين، تصريحات لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أشار فيها إلى أن الزعيم النازي، أدولف هتلر، له جذور يهودية وطالبت موسكو باعتذار.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنها استدعت السفير الروسي للتنديد بالتصريحات التي أدلى بها لافروف، أمس الأحد في مقابلة مع التلفزيون الإيطالي، وفق وكالة «يورو نيوز».

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إن تصريحات لافروف «مشينة ولا تغتفر».

روسيا «مستعدة للتعاون» مع الأمم المتحدة
والثلاثاء الماضي، أكد لافروف، أن روسيا «مستعدة للتعاون» مع الأمم المتحدة، من أجل تخفيف معاناة المدنيين في أوكرانيا، حيث تنفذ موسكو هجوما عسكريا.

- لافروف: روسيا مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة لمساعدة المدنيين في أوكرانيا

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في موسكو «هدفنا الرئيسي هو حماية المدنيين.. نحن مستعدون للتعاون مع زملائنا في الأمم المتحدة لتخفيف معاناة المدنيين».

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