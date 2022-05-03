«هونغ كونغ» تعجل بإجراءات إعادة الفتح مع تراجع أعداد إصابات كورونا

القاهرة - بوابة الوسط

تعمل هونغ كونغ، حاليا، على التعجيل بخططها المتعلقة بإعادة الفتح، في ظل تراجع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تعمل على تخفيف قواعد ارتداء الكمامات والسماح بإعادة فتح المزيد من الأماكن الترفيهية.

وأفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، الثلاثاء، بأن أحدث الإجراءات تعني أن الأشخاص لن يضطروا بعد الآن، لارتداء الكمامات أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية في الأماكن المفتوحة، كما أنها ستسمح بإعادة فتح الشواطئ وحمامات السباحة بداية من الخامس من مايو، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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كما سيجرى بعد مرور أسبوعين، أي في 19 مايو، مد فترة تناول الطعام داخل المطاعم حتى منتصف الليل، بينما ستتمكن الحانات من العمل حتى الساعة الثانية صباحا، بحسب ما قالته الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، في بيان لها اليوم الثلاثاء.