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موسكو: 170 قتيلا وضربات لـ 4 مواقع للجيش الأوكراني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 مايو 2022, 09:22 مساء
موسكو: 170 قتيلا وضربات لـ 4 مواقع للجيش الأوكراني
قوات أوكرانية في مديتة بوتشا الأوكرانية. (الإنترنت)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، توجيه ضربات بالقذائف الصاروخية لـ 4 مناطق لتمركز القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، ونقطتي تحكم، بما في ذلك المركز القيادي للواء 93.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الإثنين أنه جرى قتل ما يصل إلى 170 أوكرانيا وتدمير 36 وحدة من الأسلحة والمعدات الأوكراني.

تدمير جزء من منظومة الدفاع الجوي إس 300 
وأشارت إلى تدمير 4 قاذفات لمنظومة دفاع جوي (إس-300)، ورادار استطلاع وتوجيه، بالإضافة لتدمير مستودع أسلحة وذخائر للصواريخ والمدفعية، وضرب 36 هدفًا عسكريًا بصارويخ جوية عالية الدقة.

كما قالت الوزارة إنه «منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، جرى تدمير 146 طائرة حربية و112 مروحية، و690 طائرة دون طيار، و285 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و760 2 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و316 راجمة صواريخ، و1246 مدفعية ميدانية ومدافع هاون فضلا عن تدمير 2578 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة»، وذلك بعد 68 يومًا من الحرب. 

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