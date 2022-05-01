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السلطات الروسية تتحدث عن إمكانية مصادرة أصول دول تعتبرها معادية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 مايو 2022, 02:25 مساء
السلطات الروسية تتحدث عن إمكانية مصادرة أصول دول تعتبرها معادية
مقر البنك المركزي الروسي في وسط موسكو, 28 فبراير 2022. (أ ف ب)
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ألمحت السلطات الروسية الأحد، إلى إمكانية مصادرة أصول بعض الدول التي تعتبرها معادية لها في روسيا، ردًا على اقتراح الإدارة الأميركية تصفية الأصول المصادَرة من الأثرياء الروس وتحويل العائدات إلى أوكرانيا.

واعتبر رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، على قناته بمنصة «تلغرام» أنه «من العدل، فيما يتعلق بشركة تقع على الأراضي الروسية، ويتحدر مالكوها من دول معادية، حيث يتم اتخاذ مثل هذه القرارات (الاستيلاء على الأصول الروسية)، الرد بإجراءات مماثلة ومصادرة هذه الأصول»، مضيفًا: «وستُستخدم عائدات البيع في تنمية بلادنا»، وفق وكالة «فرانس برس».

واتهم فولودين: «عددًا من الدول المعادية مثل ليتوانيا ولاتفيا وبولندا وحتى الولايات المتحدة»، بعدم احترام القانون الدولي و«اللجوء ببساطة إلى السرقة».

رجال الأعمال الروس يشترون شركات أجنبية عاملة في روسيا
وتابع فولودين: «الآن، رجال الأعمال الروس يشترون شركات أجنبية عاملة في روسيا، وأسهم الشركاء الذين يريدون مغادرة سوقنا»، فيما حث الدول «المعادية على التصرف بطريقة حضارية واحترام القانون الدولي».

- بايدن يقترح تحويل أصول روسية مصادرة إلى أوكرانيا

وأشار رئيس مجلس الدوما إلى تبني الكونغرس الأميركي هذا الأسبوع، نصًا غير ملزم يدعو الرئيس جو بايدن، إلى بيع الأصول الروسية المصادَرة وتحويل عائداتها إلى أوكرانيا.

وأوضح: «تم إرساء سابقة خطيرة من شأنها أن تنقلب على الولايات المتحدة نفسها.. هذا القرار لن يؤثر على اقتصاد بلدنا.. اليخوت والفيلات والممتلكات الأخرى التي تم الاستيلاء عليها من المواطنين الأثرياء (الروس)، لا تسهم بأي حال من الأحوال في التنمية» بروسيا.

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