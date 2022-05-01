بولسونارو يرد على دعوة دي كابريو الشبان البرازيليين للتصويت

القاهرة - بوابة الوسط

رد رئيس البرازيل غايير بولسونارو، الجمعة، على تصريحات للممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو، المدافع عن البيئة، حض فيها الشبان البرازيليين على التسجل للانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل، ملمحًا إلى وجوب عدم التصويت للرئيس اليميني المتطرف.

والخميس نشر نجم هوليود، تعليقات على «تويتر»، قال فيها إن «البرازيل وطن الأمازون وأنظمة بيئية أخرى بالغة الأهمية في التغير المناخي»، وفق وكالة «فرانس برس».

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وأضاف أن «ما يجري هناك يهمنا جميعًا، وتصويت الشبان مهم في إحداث تغيير نحو كوكب معافى»، مرفقًا التغريدة برابط يحتوي على مزيد المعلومات حول كيفية التسجل للانتخاب المقبلة.

«أشكرك على الدعم.. شعبنا سيقرر»

ورد بولسونارو، الذي تنتقده بشدة مجموعات مدافعة عن البيئة، الجمعة بسخرية، وكتب في تغريدة بالإنجليزية: «أشكرك على الدعم ليو! من المهم أن يصوت كل برازيلي في الانتخابات المقبلة»، مضيفًا: «شعبنا سيقرر ما إذا كان يريد الحفاظ على سيادتنا على الأمازون، أو أن يحكمها محتالون يخدمون مصالح أجنبية خاصة»، بحسب الوكالة الفرنسية.

وكان دي كابريو، انتقد بولسونارو علنًا منذ توليه الرئاسة في 2019، لا سيما بسبب إدارته حرائق اندلعت في غابات الأمازون.

وانضم الممثل إلى مبادرات أطلقتها مجموعات غير حكومية، دعت لأن تكون جميع الاستثمارات في البرازيل، متوقفة على التزامات صارمة من الحكومة للحفاظ على الأمازون، فيما رفض بولسونارو تلك المطالب، معتبرًا أنها تنتهك سيادة البرازيل.

زيادة إزالة الغابات في منطقة الأمازون

ومنذ تولي بولسونارو الرئاسة، ازداد المعدل السنوي لإزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية، أكثر من 75 بالمئة مقارنة بالعقد السابق، وفقًا للأرقام الرسمية.

كما تُتهم حكومته بالسماح بإزالة الغابات على نطاق واسع، بما في ذلك الحرق غير القانوني من قبل عمال مناجم الذهب والمزارعين وتجار الأخشاب، بينما خُفضت ميزانيات وكالات التنظيم البيئي.