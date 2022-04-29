وزير الصحة في جنوب أفريقيا يشير لموجة خامسة من وباء كورونا

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الصحة في جنوب أفريقيا، جو بهلا، في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الجمعة، إن بلاده قد تواجه موجة خامسة من الإصابات بعدوى فيروس كورونا، في ظل الزيادة المضطردة في أعداد الحالات اليومية وارتفاع عدد الاختبارات الإيجابية.

وقالت أخصائية الصحة العامة في المعهد الوطني للأمراض المعدية، وسيلة جسات، في المؤتمر الصحفي نفسه، إن أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس لم ترتفع بعد رغم زيادة الحالات التي يتم إدخالها إلى المستشفيات، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وأضافت جسات أن السبب وراء ارتفاع حالات الإصابة اليومية هو ظهور السلالتين (بي 4 وبي5)، من متحور أوميكرون.

4 آلاف إصابة جديدة

وسجلت جنوب أفريقيا 4 آلاف و146 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما سجلت البلاد 4 وفيات جديدة مرتبطة بالوباء، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و780 ألفا و444 إصابة، والوفيات إلى 100 ألف و355.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم، أنه جرى إعطاء 34 مليونا و739 ألفا و327 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في جنوب أفريقيا حتى الآن، فيما تلقى 18 مليونا و267 ألفا و341 من السكان تطعيما كاملا ضد الوباء حتى الآن، بواقع 30.80%.