ماذا وراء عودة التقارب «التركي - السعودي»؟

القاهرة - بوابة الوسط

رأى تقرير لوكالة «رويترز» أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى السعودية، تهدف لتخفيف الضغوط الاقتصادية على بلاده، وهو على ما يبدو السبب وراء التغيير الجذري في المواقف خلال الأشهر الأخيرة بين البلدين.

وذكر أن التمويل السعودي قد يساعد تركيا في التخفيف من مشكلاتها الاقتصادية التي تشمل ارتفاعًا حادًا في التضخم قبل انتخابات صعبة يخوضها إردوغان العام المقبل.

أزمة مقتل خاشقجي

وتضررت العلاقات بين البلدين بشدة بعد مقتل خاشقجي وتقطيع أوصاله في القنصلية السعودية في اسطنبول في 2018. واتهم إردوغان «أعلى مستويات» الحكومة السعودية بإصدار الأوامر بقتله، لكن أنقرة خففت حدة تصريحاتها كثيرًا منذ ذلك الحين.

وفي تغيير جذري لسياستها، أوقفت محكمة تركية هذا الشهر محاكمة مشتبه بهم سعوديين في قضية قتل خاشقجي وأحالتها للسعودية في قرار دعمته الحكومة وأثار انتقادات وإدانات من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.

- إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي

وفي تصريحات للصحفيين قبل مغادرته إلى جدة، قال إردوغان إن زيارة اليوم الخميس تأتي «تعبيرًا عن إرادتنا المشتركة» لتحسين العلاقات وتعزيز العلاقات السياسية والعسكرية والثقافية، مضيفًا أنه سيلتقي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف: «بمناسبة زيارتي سنراجع جميع جوانب العلاقات التركية السعودية»، مردفًا أنه سيكون من المفيد للجانبين تعزيز التعاون في مجالات تشمل الصحة والطاقة والأمن الغذائي والصناعات الدفاعية والتمويل.

تصريحات تصالحية

وأردف «أعتقد أننا بالجهود المشتركة سنحمل علاقاتنا إلى أبعد مما كانت عليه فيما مضى». وفي تصريحات تصالحية تتناقض بشكل صارخ مع الحرب الكلامية التي أعقبت مقتل خاشقجي، استشهد إردوغان بأواخر شهر رمضان باعتباره وقتًا مناسبًا للزيارة، قائلًا إنه شهر «تجديد الروابط الأخوية وتعزيزها».

وتأمل أنقرة في أن تنهي الزيارة بشكل كامل مقاطعة غير رسمية فرضتها السعودية على الواردات التركية في 2020 وسط حرب كلامية بسبب قضية خاشقجي. وخفضت المقاطعة الواردات التركية للمملكة بنسبة 98%.

وقال مسؤول تركي بارز إن هناك أجواء «إيجابية للغاية» قبل الزيارة، وأضاف «الأرض ممهدة وجاهزة ليتسنى لنا مرة أخرى العمل في تناسق فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار والقضايا الإقليمية».

ضغوط اقتصادية

تأتي الزيارة قرب عيد الفطر ومع معاناة تركيا من تبعات الحرب بين جارتيها أوكرانيا وروسيا. ويعاني الاقتصاد التركي منذ سنوات، وتعرضت الليرة لأزمة في أواخر 2021 بسبب اتباع سياسة نقدية غير تقليدية يدعمها إردوغان مما دفع التضخم للارتفاع لأكثر من 60%.

وقد تسعى أنقرة إلى اتفاق مع الرياض على غرار اتفاقات قائمة لمبادلة العملة مع الصين وقطر وكوريا الجنوبية والإمارات تبلغ قيمتها 28 مليار دولار إجمالا. وقال مسؤولون إن تركيا مهتمة أيضًا باستثمارات وعقود مماثلة لتلك التي وقعتها مع أبوظبي.

إردوغان: للسعودية «مكانة خاصة» لدى تركيا

وقال إردوغان اليوم إن السعودية لها «مكانة خاصة» لدى تركيا بسبب العلاقات التجارية والاستثمارات والمشاريع التي نفذها مقاولون أتراك على مر السنين.

وأضاف «الهيكل التكميلي لاقتصاداتنا من بين العوامل الرئيسية التي تجذب المستثمرين السعوديين إلى مناخ الاستثمار النشط في تركيا»، مشيرًا إلى الطاقة المتجددة كمجال يعتقد أن لدى البلدين إمكانات فيه.

محللون: مساعٍ تركية لمعالجة سياساتها في سوريا وليبيا

ويقول دبلوماسيون ومحللون إن تلك المساعي الدبلوماسية الحثيثة مطلوبة لمساعدة تركيا على تخفيف الضغوط الاقتصادية والسياسية بعد أن تسببت سياساتها في سورية وليبيا وملفات أخرى في السنوات القليلة الماضية في عزلها بشكل متزايد.

وقال دبلوماسي غربي لـ«رويترز» إن «إردوغان عملي وتحركه الدوافع السياسية، واستطلاعات الرأي قد لا تصمد لصالحه لعام ما لم يتمكن من دعم الوظائف».

وأضاف «وبالتالي هو يسعى جزئيًا لصفقات وتمويل في السعودية، وخط تبادل (عملة) ربما بعشرة إلى 20 مليار دولار قد يكون أمرًا يستحق العناء».