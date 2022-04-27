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أوكرانيا تعلن سيطرة القوات الروسية على قرى في الشرق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 11:49 صباحا
أوكرانيا تعلن سيطرة القوات الروسية على قرى في الشرق
جندي أوكراني يراقب آثار القصف الروسي في خاركيف. (الإنترنت)
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أعلنت أوكرانيا، الأربعاء، أن القوات الروسية تقدّمت في شرق البلاد وسيطرت على عدة قرى، في إطار العملية التي تنفّذها موسكو للسيطرة على منطقة دونباس.

وذكرت وزارة الدفاع أن القوات الروسية أخرجت الجيش الأوكراني من فيليكا كوميشوفاخا وزافودي في منطقة خاركيف وسيطرت على زاريتشني ونوفوتوشكيفسك في منطقة دونيتسك، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي السياق، قال حاكم دونيتسك إن القوات الروسية فتحت النار على طول خط الجبهة الأمامية. وقبلها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات قصفت 4 أهداف عسكرية أوكرانية أمس، معلنة مقتل نحو 500 جندي أوكراني جراء قصف 87 هدفا عسكريا. 

سقوط مدينة كريمينا في شرق أوكرانيا
ونشرت الوزارة مقطع فيديو لاستيلاء الجيش الروسي على قاعدة إصلاح فني تابعة للقوات الأوكرانية مع حوالي 100 قطعة من المعدات العسكرية، وذكرت  أن من بين الغنائم، منظومة دفاع جوي مدفعية وصاروخية.

كما أعلنت الدفاع الروسية إصابة 87 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال يوم واحد، فيما تم تدمير منظومتي "إس-300" للدفاع الجوي ومنصة لإطلاق صواريخ "توتشكا أو" التكتيكية.

في حين أعلنت وزارة الدفاع البريطانية سقوط مدينة كريمينا في شرق أوكرانيا، وقالت إن القوات الروسية تحاول حصار المواقع المحصنة في شرق أوكرانيا. وكتبت على «تويتر» إن التقارير تفيد بسقوط مدينة كريمينا، وأن قتالا عنيفا يدور جنوبي مدينة إيزيوم بينما تحاول القوات الروسية التقدم إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك.

وأضافت الوزارة في نشرتها الدورية عن العمليات الحربية في أوكرانيا: «تجهز القوات الأوكرانية دفاعات في زابوريجيا استعدادا لهجوم روسي محتمل من الجنوب».

ولم يصدر على الفور أي تعليق من الحكومة الأوكرانية. وزعمت روسيا قبل أيام أنها استولت على المدينة. وتقع كريمينا على بعد نحو 575 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة الأوكرانية كييف.

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