المدعي العام لـ«الجنائية الدولية» يشارك في التحقيقات الأوروبية بأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي «يوروجست»، اليوم الإثنين، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، البريطاني كريم خان، سيشارك في التحقيق الأوروبي حول جرائم الحرب المفترضة في أوكرانيا، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وقالت الوكالة في بيان إن فريق التحقيق المشترك الذي جرى تشكيله في مارس بتعاون بين ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا، وبدعم من «يوروجست»، يهدف إلى تسهيل عمل المحققين والملاحقات القضائية في الدول المعنية إضافة إلى القضايا التي يمكن أن تحال إلى المحكمة الجنائية الدولية، حسب وكالة «فرانس برس».

اتهام أممي لروسيا بارتكاب جرائم حرب

والجمعة الماضي، اتهمت الأمم المتحدة، الجيش الروسي بارتكاب أعمال «قد ترقى إلى جرائم الحرب» في أوكرانيا، منذ الغزو في 24 فبراير، بما في ذلك قصف عشوائي أدى إلى مقتل مدنيين وتدمير مدارس ومستشفيات.

وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، خلال مؤتمر صحفي دوري في جنيف، «القوات المسلحة الروسية قصفت بشكل عشوائي مناطق مأهولة ما أدى إلى مقتل مدنيين وتدمير مستشفيات ومدارس وبنى تحتية مدنية أخرى».