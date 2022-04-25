إيران تؤكد عقد جولة خامسة من المحادثات مع السعودية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، الإثنين، أن إيران والسعودية عقدتا جولة خامسة من المحادثات «الإيجابية» في بغداد يوم الخميس الماضي بشأن تطبيع العلاقات بينهما.

وقال خطيب زادة في مؤتمر صحفي أسبوعي «عقدت الجولة الخامسة من المحادثات بين السعودية وطهران في العراق وكانت المحادثات إيجابية وأحرزت تقدما». وقال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم الأحد إن بغداد ستستضيف جولة جديدة من المحادثات. وصرح خطيب زادة «المحادثات الأولية جارية بين طهران والرياض لإرسال 40 ألف حاج إيراني لأداء فريضة الحج في مكة هذا العام».

محادثات إيران والسعودية

وبدأت السعودية وإيران، اللتان تخوضان صراعات بالوكالة في أنحاء الشرق الأوسط، محادثات مباشرة العام الماضي لمحاولة احتواء التوترات، وفق وكالة «رويترز»، لكن إيران علقت المحادثات في مارس دون إبداء أسباب بعد أن أعدمت السعودية 81 رجلا في أكبر عملية إعدام جماعي تنفذها منذ عقود. ونددت طهران بعمليات الإعدام التي قال نشطاء إنها شملت 41 شيعيا.

وقطعت الرياض العلاقات مع طهران في العام 2016 بعد أن اقتحم محتجون إيرانيون السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية بعد إعدام رجل دين شيعي في السعودية.