Atwasat

إيران تؤكد عقد جولة خامسة من المحادثات مع السعودية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 12:21 مساء
إيران تؤكد عقد جولة خامسة من المحادثات مع السعودية
الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة خلال مؤتمر صحفي في طهران. (أرشيفية: أ ف ب)
alwasat radio

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، الإثنين، أن إيران والسعودية عقدتا جولة خامسة من المحادثات «الإيجابية» في بغداد يوم الخميس الماضي بشأن تطبيع العلاقات بينهما.

وقال خطيب زادة في مؤتمر صحفي أسبوعي «عقدت الجولة الخامسة من المحادثات بين السعودية وطهران في العراق وكانت المحادثات إيجابية وأحرزت تقدما». وقال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم الأحد إن بغداد ستستضيف جولة جديدة من المحادثات. وصرح خطيب زادة «المحادثات الأولية جارية بين طهران والرياض لإرسال 40 ألف حاج إيراني لأداء فريضة الحج في مكة هذا العام».

محادثات إيران والسعودية
وبدأت السعودية وإيران، اللتان تخوضان صراعات بالوكالة في أنحاء الشرق الأوسط، محادثات مباشرة العام الماضي لمحاولة احتواء التوترات، وفق وكالة «رويترز»، لكن إيران علقت المحادثات في مارس  دون إبداء أسباب بعد أن أعدمت السعودية 81 رجلا في أكبر عملية إعدام جماعي تنفذها منذ عقود. ونددت طهران بعمليات الإعدام التي قال نشطاء إنها شملت 41 شيعيا.

وقطعت الرياض العلاقات مع طهران في العام 2016 بعد أن اقتحم محتجون إيرانيون السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية بعد إعدام رجل دين شيعي في السعودية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خلونا نحلموا (الحلقة 13)

خلونا نحلموا (الحلقة 13)
مسلسل «شن الحكاية» (13)

مسلسل «شن الحكاية» (13)
كاركاتير حليم - الحرب

كاركاتير حليم - الحرب
أسعار النفط تتراجع.. وخام «برنت» يخسر 4 دولارات في البرميل

أسعار النفط تتراجع.. وخام «برنت» يخسر 4 دولارات في البرميل
برشلونة يسقط مجددا أمام فايكانو.. وريال على بعد نقطة من اللقب

برشلونة يسقط مجددا أمام فايكانو.. وريال على بعد نقطة من اللقب
تأهل تاريخي.. «الأهلي طرابلس» يواجه «أورلاندو بيراتس» بنصف نهائي «الكونفدرالية»

تأهل تاريخي.. «الأهلي طرابلس» يواجه «أورلاندو بيراتس» بنصف نهائي «الكونفدرالية»
وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام

وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام
أوكرانيا تعلن قتل 21 ألف جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمقاتلات منذ بدء الغزو

أوكرانيا تعلن قتل 21 ألف جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمقاتلات منذ بدء الغزو
الدبيبة يصدر تعليماته بصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين بشكل منتظم

الدبيبة يصدر تعليماته بصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين بشكل ...
الصافرات ضد ميسي تتصدر أول تصريح لبوكيتينو بعد التتويج بالدوري الفرنسي مع «سان جيرمان»

الصافرات ضد ميسي تتصدر أول تصريح لبوكيتينو بعد التتويج بالدوري الفرنسي مع «سان ...
اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح

اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح
جلسة الدوحة والتتويج بالدوري الفرنسي خطوات قد تبقي مبابي مع «باريس سان جيرمان»

جلسة الدوحة والتتويج بالدوري الفرنسي خطوات قد تبقي مبابي مع «باريس سان جيرمان»
مع قرب عيد الفطر.. «مكافحة الأمراض» يصدر توصية بشأن «كورونا»

مع قرب عيد الفطر.. «مكافحة الأمراض» يصدر توصية بشأن «كورونا»
مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر

مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر
برنامج «الميزان» (الحلقة 5)

برنامج «الميزان» (الحلقة 5)
خلونا نحلموا (الحلقة 12)

خلونا نحلموا (الحلقة 12)
مسلسل «شن الحكاية» (12)

مسلسل «شن الحكاية» (12)
مسلسل «هذا هو» (11)

مسلسل «هذا هو» (11)
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
حريق في مستودع وقود روسي قريب من الحدود الأوكرانية
حريق في مستودع وقود روسي قريب من الحدود الأوكرانية
روسيا تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قرب الحدود
روسيا تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قرب الحدود
بوتين يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه ويتمنى له «النجاح»
بوتين يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه ويتمنى له «النجاح»
الاتحاد الأفريقي يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه «الرائعة»
الاتحاد الأفريقي يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه «الرائعة»
إيران تؤكد عقد جولة خامسة من المحادثات مع السعودية
إيران تؤكد عقد جولة خامسة من المحادثات مع السعودية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»...
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما...
30 قتيلا و100 جريح في الهجوم على محطة كراماتورسك للقطارات في أوكرانيا
30 قتيلا و100 جريح في الهجوم على محطة كراماتورسك للقطارات في......
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في مترو أنفاق بنيويورك.. ويلاحق بتهمة شن «هجوم إرهابي»
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في ......
زيلينسكي يحض مجلس الأمن على «التحرك فورا» لمواجهة «جرائم الحرب» في أوكرانيا
زيلينسكي يحض مجلس الأمن على «التحرك فورا» لمواجهة «جرائم ......
المزيد
حريق هائل في مخزن وقود بأكبر خط أنابيب نفط في روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
حريق هائل في مخزن وقود بأكبر خط أنابيب نفط في روسيا قرب ......
تقرير دولي: تجارة الأسلحة في العالم تبلغ مستويات غير مسبوقة
تقرير دولي: تجارة الأسلحة في العالم تبلغ مستويات غير مسبوقة...
موسكو تعلن وقف إطلاق نار في ماريوبول للسماح للمدنيين بمغادرة مصنع آزوفستال
موسكو تعلن وقف إطلاق نار في ماريوبول للسماح للمدنيين بمغادرة......
إيران تؤكد عقد جولة خامسة من المحادثات مع السعودية
إيران تؤكد عقد جولة خامسة من المحادثات مع السعودية...
الاتحاد الأفريقي يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه «الرائعة»
الاتحاد الأفريقي يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه «الرائعة»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط