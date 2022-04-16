روسيا تؤكد استهدافها مصنعا عسكريا في كييف

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت، أنها استهدفت مصنعًا للمعدات العسكرية في كييف، غداة تحذير القوات الروسية من أنها ستكثف هجماتها على العاصمة الأوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان على تطبيق تلغرام، إن «أسلحة جو-أرض بعيدة المدى وعالية الدقة، دمرت مباني إنتاجية لمصنع أسلحة في كييف»، وفق وكالة فرانس برس.

- «أ ف ب»: قصف على مصنع عسكري في العاصمة الأوكرانية

وفي وقت سابق من اليوم، استهدف قصف مصنعًا عسكريًا ينتج الدبابات في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، حسب صحفي في وكالة فرانس برس.

وانتشر عدد كبير من الجنود ورجال الشرطة في الموقع؛ فيما قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على «فيسبوك»، إنه ليس لديه معلومات عن ضحايا محتملين حاليًا.