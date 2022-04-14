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تظاهرة في ميشيغن بعد مقتل رجل أسود على يد شرطي أبيض

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 أبريل 2022, 01:34 مساء
تظاهرة في ميشيغن بعد مقتل رجل أسود على يد شرطي أبيض
تمثال نصفي لجورج فلويد دشّن في بروكلين، 19 يونيو 2021. (أ ف ب)
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تجمع عشرات المتظاهرين، مساء الأربعاء، في غراند رابيدز في ولاية ميشيغن (شمال الولايات المتحدة) بعد نشر مقاطع فيديو تظهر مقتل شاب أسود على يد شرطي أبيض.

ويظهر أحد مقاطع الفيديو الأربعة للحادث الذي وقع في 4 أبريل، شرطيا مستلقيا على ظهر باتريك ليويا (26 عاما) قبل أن يطلق النار عليه على ما يبدو، في رأسه. واندلعت مشادة بين باتريك ليويا والشرطي بعد تدقيق مروري، وقبل وقت قصير من إطلاق النار، بدا أن الرجلين يتصارعان على الأرض من أجل السيطرة على مسدس الشرطي الكهربائي. ولم يكشف اسم الأخير، وفق وكالة «فرانس برس».

وحسب مشاهد بثتها قناة «إيه بي سي»، تجمع ما بين خمسين ومئة شخص في وسط غراند رابيدز، وهي مدينة في ولاية ميشيغن يبلغ عدد سكانها حوالى 200 ألف نسمة. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها «حياة السود مهمة» وهتفوا «لا عدالة، لا سلام».

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الشرطة تعتبر الحادث «مأساة»
وقال قائد شرطة غراند رابيدز، إريك وينستروم، عن واقعة 4 أبريل في مؤتمر صحفي، الأربعاء، حيث نشرت مقاطع الفيديو «أعتبر ذلك مأساة»، وأضاف أن «خسارة حياة شخص، أيا تكن الظروف، أمر محزن وأنا أعلم أنه سيؤثر على مدينتنا»

وجذبت عمليات قتل أميركيين سود على أيدي شرطيين اهتماما قوميا كبيرا في السنوات الأخيرة، خصوصا بعد مقتل جورج فلويد في العام 2020 بعدما جثا شرطي أبيض في مينيابوليس على عنقه حتى اختناقه.

وأصبح اسم جورج فلويد إلى جانب آخرين، شعارا لحركة «حركة السود مهمة» (بلاك لايفز ماتر) خلال التظاهرات الكبرى المناهضة للعنصرية في العام 2020.

وقال وينستروم إن الشرطي المتورط في حادث غراند رابيدز وضع في إجازة مدفوعة في انتظار نتائج التحقيق.

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