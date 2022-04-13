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إيران تسعى لاستقطاب مشجعي مونديال قطر بتأشيرات مجانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 07:31 مساء
إيران تسعى لاستقطاب مشجعي مونديال قطر بتأشيرات مجانية
شعار مونديال قطر. (الإنترنت)
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مع بدء العد العكسي لأول كأس عالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، تأمل إيران في أن تكون مضيفة للمشجعين الذين سيتوجهون إلى قطر المجاورة لحضور المونديال، مع تأشيرات دخول مجانية وسعي المسؤولين إلى مضاعفة الرحلات الجوية بين البلدين وتجهيز فنادق لتدفق جماهيري محتمل.

وأعلن الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي في تغريدة على تويتر عن قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح تأشيرات مجانية لمشجعي مونديال قطر 2022، خلال تاريخ إقامة البطولة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، وفق «فرانس برس».

 إلغاء رسوم التأشيرة
وأكد جهرمي أن إلغاء رسوم التأشيرة «يسهم بشكل مؤثر في استقطاب مشجعي المونديال لزيارة إيران، وتطوير قطاع السياحة في البلاد». 

يأتي ذلك غداة تصريحات وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني رستم قاسمي لصحفيين بالقول إن «القطريين مهتمون للغاية باستخدام البنية التحتية الإيرانية في مونديال 2022». وأضاف أن «إيران يجب أن تستخدم كل إمكانياتها للاستفادة من هذا الحدث».

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جاءت تصريحات قاسمي في أعقاب زيارة استمرت يومين لوزير النقل القطري جاسم بن سيف السليطي إلى جزيرة كيش الإيرانية، حيث وقّع ست اتفاقيات تعاون.

وشمل التوقيع أيضًا وثائق مبرمة أصلاً بين الجانبين خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى قطر في فبراير الماضي وأخرى تتعلق بتطوير التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطيران ووثيقة واحدة حول التعاون في مجال النقل البحري.

 جزيرة كيش 
والجدير بالذكر، أن جزيرة كيش التابعة لمحافظة هرمز والتي تبلغ مساحتها 92 كيلومترًا مربعًا وتعتبر منتجعًا بشواطئ رملية، تبعد نحو 270 كيلومترًا إلى شمال شرق الدوحة، ويحتاج الوصول إليها 40 دقيقة بالطائرة أو ست ساعات بالقارب العاصمة القطرية.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، تباحث الوزيران حيال دعم إيران لإقامة مونديال قطر 2022، ومن ضمنه تدشين خطوط منتظمة للملاحة البحرية بين موانئ البلدين، والاتفاق على زيادة عدد الرحلات بين البلدين.

وكان المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية علي أكبر صفائي، أشار إلى إمكانية نقل أكثر من 4 آلاف راكب يوميًا بحرًا إلى قطر خلال المونديال. والجدير بالذكر أن إيران كانت تأهلت في 27 يناير إلى كأس العالم للمرة الثالثة توالياً والسادسة في تاريخها، غير أنها لم تعبر دور المجموعات قط.

 مجموعة واحدة مع والولايات المتحدة
ووضعتها القرعة التي أقيمت أخيرا في الدوحة، في مجموعة واحدة مع إنجلترا، والولايات المتحدة التي لا علاقات دبلوماسية معها منذ العام 1980.

سبق للمنتخبين أن التقيا في مونديال العام 1998 في فرنسا، ضمن منافسات المجموعة السادسة، وحققت إيران حينها فوزًا تاريخيًا 2-1، كان الانتصار الأول لها في النهائيات.

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