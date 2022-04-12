بوتين يرفض تحديد جدول زمني لإنهاء العمليات في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن الهجوم الروسي على أوكرانيا مستمر «بتروٍ» مع الحد من الخسائر، رافضا تحديد جدول زمني.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في قاعدة لإطلاق المركبات الفضائية في الشرق الأقصى الروسي إن «مهمتنا هي تحقيق الأهداف الموضوعة مع الحد من الخسائر، وسنتصرف على نحو متسق وبترو، وفقا للخطة المقترحة منذ البداية من قبل هيئة الأركان العامة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، قال بوتين إن المجزرة المفترضة بحق مدنيين في بلدة بوتشا قرب كييف «أخبار مضللة»، فيما تنفي بلاده حصول إي انتهاكات في أوكرانيا.

وبعدما شبه هذه الاتهامات بتلك المتعلقة باستخدام نظام بشار الأسد أسلحة كيميائية في سورية ضد مدنيين، قال بوتين: «لدينا الأخبار المضللة نفسها في بوتشا». وقالت السلطات الأوكرانية إنها عثرت على عشرات الجثث في تلك المدينة بعد انسحاب القوات الروسية منها في أواخر مارس.